Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını ve sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını açıkladı.

Portekizli futbol adamı Burak Elmas'tan gelen teklifi büyük bir hevesle kabul ettiğini ancak gelinen noktada yaşanan istikrarsızlığın bu kararında etkili olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

"Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ama bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu.

"Bu nedenle detaylı planlamamız ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır. Spor danışmanı olarak sözleşme imzalamayacağımı hem kulübümle hem spor kamuoyu ile paylaşmak zorunda kaldım.

"Türk futbolunun dünyada seçkin bir yerde olmadığını bilerek ve hak ettiği yerde olabilmesi için bir şey yapamadan gitmek beni üzüyor"

Fransa'da ses getirdi

Uzun süre ülkesinde teknik direktörlük yaptıktan sonra 2012'de Real Madrid için gözlemcilik yapmaya başlayan Campos, Monaco'daki futbol direktörlüğü döneminde adından sıklıkla söz ettirmişti. Lille'de de çok başarılı bir takım kuran Campos, yaptığı transferleri bir süre sonra büyük bir gelir elde ederek satmasıyla, çalıştığı takımlara büyük katkı yapmıştı.

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