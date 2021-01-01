Unai Emery, Mikel Arteta'yı Arsenal'a yakıştırıyor

Eski kulübüne karşı Avrupa Ligi sınavına çıkacak olan Unai Emery, Mikel Arteta - Arsenal beraberliğini değerlendirdi.

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, Arsenal'daki eski koltuğunun şu anki sahibi Mikel Arteta'yı iyi bir seçim olarak görüyor.

Villarreal ile Arsenal, Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelecekler.

Unai Emery, 2018'de İngiliz ekibinde Arsene Wenger'in görevini devralmış ancak Arsenal kariyeri 18 ay sürmüştü.

Unai Emery ne söyledi?

UEFA'nın resmî internet sitesine konuşan 49 yaşındaki teknik direktör, Arsenal Menajeri Mikel Arteta'yı şu anki görevine oldukça yakıştırıyor.

"Arteta maçlara kendi damgasını vuruyor, Arsenal'ın çekici futbol oynama geleneğini geri getirdiğini gözlemlemek kolay."

"Pep Guardiola'nın asistanı olarak attığı ilk adımlar, menajerlik mesleğine alışmasına yardımcı oldu. Şimdi ona Arsenal'da bu fırsat verildi ve bence Arsenal kendisini geliştirmek için iyi bir yer çünkü orada seviliyor."

"Arsenal'da oynarken Arsene Wenger ile çalıştı bu yüzden öğrendiği her şeyi uygulayabileceğinden eminim. Bence bu iyi bir birliktelik: Arteta-Arsenal, Arsenal-Arteta."

Emery'nin Arsenal kariyeri

Emery, İngiltere'deki döneminde Arsenal ile Avrupa Ligi finaline çıktı ancak Chelsea'ye mağlup oldular.

Transfer dönemlerinde büyük paralar harcansa da beklentileri karşılayamadı ve yönetimindeki 73 maçtan 43 galibiyet, 16 beraberlik ve 19 mağlubiyetle ayrıldı.

Emery, Arsenal ile geçirdiği dönemi şu şekilde anlatıyor:

"Arsenal'ın tarihi dünya çapında ünlü. İstenmeyen koşullarda bitmesine rağmen orada menajerlik yaptığım için yeterince şanslıyım. Şimdi de Villarreal'de oldukça mutluyum."

"Arsenal'daki bir buçuk yıllık zamanımda harika anılarım var. Avrupa'da finale uzandık."

"Antrenörlük yaptığım birçok oyuncu hala Arsenal'da. Onlarla ilgili güzel anılarım var: Hector Bellerin, Calum Chambers, Rob Holding: istisnai kişiler; Mohamed Elneny olağanüstü bit oyuncu ve kişi."

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