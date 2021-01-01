Pep Guardiola: Bizim Kylian Mbappe'miz yok

Katalan menajer, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain sınavı öncesi elindeki mevcut gücü değerlendiriyor.

Pep Guardiola, Manchester City'nin Neymar, Kylian Mbappe, Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo gibi tek başına maç kazanan bir yıldıza sahip olmadığını itiraf etti.

İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham ile karşı karşıya gelen City'de Guardiola saltanatının beşinci yılında dokuzuncu kupasına uzandı. City, Aymeric Laporte'un geç gelen bir golüyle maçı 1-0 kazanarak kupayı evine götürdü.

Maviler'in sıradaki sınavı ise Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi yarı finali.

Pep Guardiola ne söyledi?

Guardiola takımında tek başına maç kazanan bir oyuncu olmadığını vurguladı.

Canal Plus' a konuşan City menajeri şu ifadeleri kullandı:

"Messi, Ronaldo, Mbappe veya Neymar gibi tek başına bir maçı kazanabilecek bir oyuncumuz olmayabilir. Ancak oyuncularımın ortalama seviyesi o kadar yüksek ki, yedekten gelen hiçbir oyuncu takımın dengesini bozmaz."

Ayrıca Guardiola, Tottenham karşısında ustaca performans sergileyen Kevin de Bruyne hakkında övgü dolu sözler kullandı:

"İnsanlar benden oyuncuların nitelikleri hakkında konuşmamı istediğinde her zaman aynı yanıtı veriyorum: Sadece izlemek zorundasın."

"Televizyonu açın ve keyfini çıkarın. Kevin bıçak gibidir. Oyunu görür ve anlar."

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Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için derinlemesine bir güce sahip.

Ancak Paris Saint-Germain'i geride bırakmak için hücum yeteneğini savunmada büyük bir güçle birleştirmek zorunda.

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