Mesut Özil'in maaşını Arsenal mı ödüyor?

Ocak ayında Fenerbahçe'nin yolunu tutan Mesut Özil'in maaşının yüzde doksanını Arsenal'ın ödediği iddia ediliyor.

Ara transfer döneminde Arsenal'dan Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil, sarı-lacivertli ekip ile üç buçuk yıllık sözleşme imzalamıştı.

32 yaşındaki oyuncu, Arsenal'daki 8 milyon euro'luk alacağının 3 milyon euro'luk kısmından vazgeçerek ayrılmayı kabul etmişti.

Fenerbahçe ile üç sezon için 3 milyon euro garanti ücrete anlaşan deneyimli oyuncuya ise sarı-lacivertli ekip bu sezon için maaş ödemiyor.

Arsenal ile bağlarını koparan Mesut'a İngiliz ekibinin maaş ödemeye devam ettiği iddia edildi.

Ne söylendi?

The Athletic ' in haberine göre Arsenal, Mesut'un maaşının yüzde doksanını ödemeye devam ediyor.

Mesut'un Arsenal'dan ayrılırken yaptığı anlaşmaya göre; Türk asıllı Alman futbolcu, Londra ekibinden haftalık 350 bin sterlin kazanmayı sürdürüyor.

İngiliz ekibi haziran ayının sonuna kadar 32 yaşındaki oyuncunun maaşını ödemeye devam edecek.

Normal şartlarda Arsenal ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Mesut'a bu tarihten sonra ödeme yapılmayacak.

Mesut Özil'in Fenerbahçe ile sözleşmesi

Bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut'a sarı-lacivertliler üç sezon için 3 milyon euro garanti ücret ve 550 bin euro imza parası ödeyecek.

Tecrübeli oyuncu, sportif başarılara bağlı olarak ise 1 milyon 750 bin euro'ya kadar bonus ücret kazanacak.

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