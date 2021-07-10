UEFA, İngiltere'nin cezasını açıkladı

İngiltere Futbol Federasyonu, 30 bin euro ödeyecek.

İngiltere, Danimarka ile oynanan Euro 2020 yarı final maçında tribünlerden kaleci Kasper Schmeichel'a lazer ışığı tutulması sebebiyle UEFA tarafından 30 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Lazer ışığı, Harry Kane'in uzatmalarda kullandığı penaltı esnasında Danimarka'nın kalecisinin yüzünde parlamıştı.

Bu arada para cezası sadece lazer ışığından dolayı gelmiş değil. Ceza, İngilz taraftarların Danimarka milli marşını yuhalaması ve 2-1'lik İngiltere gallibiyetinin ardından stadyumda havai fişeklerin atılmasını da kapsıyor.

UEFA ne söyledi?

UEFA'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"UEFA Kontrol Etiği ve Disiplin Kurulu (CEDB) aşağıdaki kararı açıkladı.

"CEDB, lazer ışığı kullanımı, milli marşlar sırasında rahatsızlıklar ve havai fişek gösterisi nedeniyle İngiliz Futbol Federasyonu'na 30 bin euro para cezası vermeye karar verdi."

İngiltere - Danimarka maçında ne oldu?

Maç yetkilileri uzatmalar başlamadan önce bir tartışma için bir araya geldi ve hakem Danny Makkelie, kalabalığın içinde lazer kullanıldığını öne sürdü.

Karşılaşma 1-1'ken Sterling'e yapılan müdahale sonucu İngiltere penaltı kazandı.

Kasper Schmeichel, Harry Kane'in penaltı vuruşunu kurtarmak için çizgide dururken, televizyon kameraları Danimarkalı kalecinin yüzünde parlayan br lazer ışığı yakaladı.

Schmeichel, dikkati dağılmasına rağmen penaltıyı kurtardı ancak dönen topta Kane'in golü atmasına engel olamadı ve İngiltere, karşılaşmadan 2-1 galip ayılarak finalde İtalya'nın rakibi olmayı başardı.

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