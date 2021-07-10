Thibaut Courtois'ten Anthony Martial için şok sözler: O bir yıldız mı?

Real Madrid'in tecrübeli kalecisi Thibaut Courtois'in takım arkadaşının sorduğu soruya verdiği cevap, Anthony Martial'ı kızdıracak.

EURO 2020'ye beklenenden erken veda eden Belçika Milli Takımı'nda kaleci Thibaut Courtois ile savunma oyuncusu Jan Vertonghen arasında geçen röportaj büyük bir ses getirdi. Vertonghen'in Pickx Sprts için Courtois'e birkaç soru yönelttiği bir formatta hazırlanan röportaj, Anthony Martial'ı kızdırabilecek bir cevaba sahne oldu.

Takım arkadaşının EURO 2020'de yer almayan üç yıldız oyuncu saymasını isteyen Vertonghen ilk olarak Sergio Ramos yanıtı aldı. İspanya Milli Takımı'na davet edilmeyen eski takım arkadaşının yokluğuna vurgu yapan Courtois'in bu cevabı pek de şaşırtıcı değildi.

"Martial yıldız mı?"

Ramos cevabının ardından diğer iki oyuncuyu düşünmeye geçen Courtois'e fikir vermek için turnuvanın dışında kalan Erling Haaland, Marc-Andre ter Stegen, Miralem Pjanic, Jan Oblak, Virgil van Dijk, Nicolo Zaniolo, Edin Dzeko ve Moise Kean gibi isimleri sayan Vertonghen, Martial ismini söylediğinde ise beklemediği bir cevap aldı.

"Martial mi? O yıldız bir oyuncu mu?" cevabını veren Courtois'in bu yanıtı hem takım arkadaşını hem de futbolseverleri bir hayli şaşırttı. Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 22 maçta 4 gol ve 3 asistle oynayan Martial, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps tarafından son Dünya Kupası şampiyonunun EURO 2020 kadrosuna dahil edilmemişti.

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