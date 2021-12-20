UEFA’ dan kulüplere dev finansman desteği: 2 milyar Euro!

İspanyol basınından MARCA'nın haberine göre Avrupa Kulüpler Birliği'nin talebi üzerine UEFA, kulüp gelirlerinde Covid'den kaynaklanan boşluğun bir kısmını hafifletmenin yollarını araştırıyor.

UEFA İcra Komitesi, Avrupa kulüplerinin önümüzdeki yıllarda likiditeye erişmesine izin vermek için UEFA kulüp müsabakalarından elde edilen geliri teminat olarak kullanmayı amaçlayan Avrupa Kulüpler Futbolu Kurtarma Planı hakkında bir güncellemeye gitti.

Finansman planı, UEFA kulüp müsabakaları için herhangi bir fon değişimini öngörmüyor.

COVID-19 sonrası ekonomik kriz

Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) talebi üzerine UEFA, COVID-19'dan kaynaklanan kulüp gelirlerindeki boşluğun bir kısmını hafifletmenin ve uzun vadeli sürdürülebilir finansman sağlamanın yollarını araştırıyor, bu nedenle 2 milyar Euro'luk bir plan ile üzerinde duruyor.

UEFA, Citi'yi programı oluşturacak tek küresel koordinasyon bankası olarak atadı. UEFA, Citi ile birlikte Avrupa'da türünün ilk örneği olması beklenen bir finansman programı oluşturmaya çalışıyor. Onaylanırsa, 2022 baharında hayata geçebilir.

Koşullar

Program, belirli uygunluk kriterlerini karşılamaları koşuluyla, büyük liglerdeki Avrupa kulüplerine fayda sağlamayı amaçlıyor. Bunlar, finansal ve sportif parametrelerin yanı sıra kulüp lisanslama ve finansal fair play düzenlemelerine uyumu içeriyor.

Program, uygun kulüplere uzun bir süre boyunca rekabetçi oranlarda istikrarlı bir finansman kaynağı sağlayacak ve böylece gelecekteki futbol finansmanı için bir çerçeve oluşturacak.

İlk etapta kulüplere mevcut transfer borçlarını yeniden yapılandırma, ödeme vadelerini uzatma ve mevcut transfer borçlarını da dikkate alma fırsatı sunulacak ve bu hem kulüpleri satın alan hem de kulüp satıcılarını olumlu etkileyecek.

Finansman programına ayrıca, şu anda çeşitli futbol paydaşları ile tartışılmakta olan Kulüp Lisansı ve Finansal Fair Play ile ilgili katı düzenlemelerin uygulanması eşlik edecek. Nihai hedef, Avrupa kulüp futbolunun tüm ekosisteminin finansal istikrarı olacak.

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