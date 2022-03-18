UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu
Samet Çayır
Getty
Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Galatasaray'ı İstanbul'da 2-1 yenerek tur atlayan Barcelona, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile eşleşti.
Avrupa Ligi'ni kazanma hayalini sürdüren Premier Lig ekibi West Ham United, Ligue 1 takımlarından Lyon ile karşı karşıy gelecek.
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Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Atalanta'nın rakibi Bundesliga ekibi Leipzig oldu.
İskoçya Premier Lig temsilcisi Glasgow Rangers ise Portekiz ekibi Braga ile eşleşti.
Final, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak.
2021-22 Avrupa Ligi çeyrek final kuraları
RB Leipzig
Vs
Atalanta
|Eintracht Frankfurt
Vs
Barcelona
|West Ham
Vs
|Lyon
Braga
Vs
Rangers
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