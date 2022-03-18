Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Galatasaray'ı İstanbul'da 2-1 yenerek tur atlayan Barcelona, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile eşleşti.

Avrupa Ligi'ni kazanma hayalini sürdüren Premier Lig ekibi West Ham United, Ligue 1 takımlarından Lyon ile karşı karşıy gelecek.

Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Atalanta'nın rakibi Bundesliga ekibi Leipzig oldu.

İskoçya Premier Lig temsilcisi Glasgow Rangers ise Portekiz ekibi Braga ile eşleşti.

Final, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak.

2021-22 Avrupa Ligi çeyrek final kuraları

RB Leipzig Vs Atalanta Eintracht Frankfurt Vs Barcelona West Ham Vs Lyon Braga Vs Rangers

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