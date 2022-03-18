UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu

Samet Çayır
Getty

Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Bundesliga ekibi Frankfurt ile karşılaşacak.

Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Galatasaray'ı İstanbul'da 2-1 yenerek tur atlayan Barcelona, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile eşleşti.

Avrupa Ligi'ni kazanma hayalini sürdüren Premier Lig ekibi West Ham United, Ligue 1 takımlarından Lyon ile karşı karşıy gelecek.

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Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Atalanta'nın rakibi Bundesliga ekibi Leipzig oldu.

İskoçya Premier Lig temsilcisi Glasgow Rangers ise Portekiz ekibi Braga ile eşleşti.

Final, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak.

2021-22 Avrupa Ligi çeyrek final kuraları

RB Leipzig

Vs

Atalanta

Eintracht Frankfurt 

Vs

Barcelona

West Ham

Vs

Lyon

Braga

Vs

Rangers

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