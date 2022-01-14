Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez ve İsmail Erdem, TFF Futbol Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.
VAR uygulanacak
Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri şöyle oldu:
Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor
VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
Kasımpaşa-Gaziantep FK
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor
Altaş Denizlispor-Trabzonspor
Beşiktaş-Göztepe