Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ilginç istatistiği Trabzonspor'u şampiyon yapıyor

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, 1980-81'den bu yana 20 mağlubiyete en kısa sürede ulaştığı sezonu yaşıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Trabzonspor ikinci sıradaki takipçisi Konyaspor'a attığı 10 puan fark ile rakiplerini yakınına yaklaştırmıyor.

Sezona istedikleri gibi bir başlangıç yapamayan üç İstanbul ekibi Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ise kötü talihi bir türlü kıramadılar.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, Trabzonspor'u nasıl şampiyon yapıyor?

İsmail Şenol'un haberine ve OPTA'nın verilerine göre; Bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin toplamda 20 mağlubiyete en kısa sürede ulaştığı sezon oldu.

Üç büyükler daha önce 1980-81 sezonunda 21 haftada 20 mağlubiyet almışlar ve o yıl ligde Trabzonspor şampiyon olmuş.

Bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray'ın Süper Lig'de 7'şer mağlubiyetleri bulunuyor. Fenerbahçe'nin ise 6 mağlubiyeti var.

Az önce @OptaCan’a sordum, onayladı. Bu sezon, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin toplamda 20 mağlubiyete en kısa sürede ulaştığı sezon oldu. Daha önce 1980-81 sezonunda 21 haftada 20 mağlubiyet almışlar, Trabzonspor şampiyon olmuş. — İsmail Şenol (@ismailsenol) January 10, 2022

Süper Lig'de son durum nasıl?

Trabzonspor, 20 haftada topladığı 49 puanla Süper Lig tablosunun birinci sırasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin 32, Beşiktaş'ın 29, Galatasaray'ın ise 27 puanı mevcut.

Üç İstanbul ekibi de sezon devam ederken teknik direktör değişikliğine gittiler. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırırken Fenerbahçe'de de Vitor Pereira'nın görevine son verildi. Geçtiğimiz günlerde ise Galatasaray'da Fatih Terim yerini Domenec Torrent'e devretti.

Abdullah Avcı ile yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor ise bu sezon Süper Lig'de yalnız 1 mağlubiyet aldı.

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