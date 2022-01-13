Acun Ilıcalı: Fenerbahçe camiası Emre Belözoğlu'na sahip çıkmadı

Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'na yeterli destek verilseydi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu durumdan etkileneceğini söylüyor.

Geçtiğimiz yıl Erol Bulut ile yolları ayıran sarı-lacivertli ekip, sezonun son 10 maçında teknik direktör koltuğuna geçici olarak Emre Belözoğlu'nu getirdi.

41 yaşındaki çalıştırıcının takımın başında 2021/22 sezonunda da kalacağı iddia ediliyordu ancak Belözoğlu'nun yeni durağı Başakşehir oldu.

Acun Ilıcalı ne söyledi?

Blu TV'de konuşan Acun Ilıcalı, eski Fenerbahçeli oyuncu için yeterli desteğin verilmediğini söyleyerek Emre Belözoğlu'nun taze bir teknik direktör olduğunu vurguladı:

"Fenerbahçe camiası genel olarak Emre Belözoğlu'na sahip çıkmadı. Yönetim olarak söylemiyorum. Taraftarlarımızın Emre'ye yeterli desteğini verdiğini düşünmüyorum. Büyük destek olsaydı başkanımız bundan etkilenirdi."

"Emre Belözoğlu çok yakın dostum. 20 yıl olmuştur. Biz Emre ile her gün beraberiz diyebilirim. Ailecek görüşüyoruz. O benim kardeşim. Aynı zamanda milli gururumuz. Saymakla bitmez. Şu anda teknik direktörlük hayatında başarılı."

"Başkanımız Ali Koç Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmak istemedi. Bünyenin içinde olmasını istedi. Emre Belözoğlu ise Fenerbahçe'de kalmak istemedi ve tek başıma yoluma devam edeceğim dedi. Tercihi bu yönde oldu. Haksızlık değil. O zaman Emre Belözoğlu çok taze bir teknik direktördü.

Başkanımız o dönem çok büyük bir ismi getirmek istedi. Taraftarlarımızın Emre Belözoğlu'na yeterli desteğini vermediğini düşünüyorum."

"Bence Ali Koç istifa etmemeli. Tabii ki başarılı mı Fenerbahçe, değil. Ancak kendisi istediği sürece ve devam edip de bu kötü durumu düzelteceğini düşündüğü sürece ona tekrar şans verilmeli.

Gözden kaçan bir nokta var. Futbolun ekonomisi maalesef ülkemizde son 10 yılda geriye gitti. En önemli etkenlerden biri naklen yayın gelirleri azaldı. Kulüplerin borçlarından dolayı hareket kabiliyetleri azaldı. Bütün hayatını Fenerbahçe'ye adamış durumda."

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe karnesi nasıldı?

Emre Belözoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı ve galibiyet yüzdesi 70 oldu.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 18 gol atarken maç başına 1,8 gol ortalaması ile oynadı. 10 maçta kalesinde 10 gol gören Fenerbahçe, maç başına ortalama 1 gol yedi.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin 10 maçta hanesine 23 puan yazdırdı.

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