Türk asıllı "Yeni Harry Kane" Emre Tezgel, İngiliz devlerini peşinden koşturuyor

İngiliz futbolunun devleri 16 yaşındaki santrfor için Stoke City'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Championship ekiplerinden Stoke City'nin formasını giyen Türk asıllı genç oyuncu Emre Tezgel, performansıyla Ada futbolunda adından söz ettiriyor.

Daily Mail, Premier Lig'in birçok dev takımının genç oyuncuyu kadroya katabilmek için girişimlere başladığını öne sürdü. Emre ile en yakından ilgilenen takım ise Chelsea oldu.

Birçok futbol otoritesi tarafından "Yeni Harry Kane" olarak lanse edilen Emre geçtiğimiz ay 16. yaşına girerken, Stoke City U18 takımının en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Yaz boyunca çalışmalarını U23 takımıyla sürdüren Emre, U18 Ligi'nde dört maçta yedi gol atarken Liverpool karşısında da hat-trick yaptı.

Devler peşinde

İngiltere U17 Milli Takımı'nın da formasını giyen ve Eylül ayında oynanan milli maçlardaki performansıyla göz dolduran genç oyuncu, takımının finalde Hollanda'ya karşı 3-2 mağlup olduğu Syrenka Kupası'nda üç maçta dört gol atmıştı.

Turnuvanın oyuncusu olmayı başaran geçmişte Jude Bellingham'ın da elde ettiği bu onuru tadan Emre, büyük bir potansiyel olarak gösteriliyor.

Nasıl bir oyuncu?

Chelsea'nin yanı sıra Manchester City ve Manchester United'ın da ilgilendiği 16 yaşındaki yıldız adayı, Stoke City Akademi Direktörü Gareth Owen tarafından, "Harry Kane tipi bir santrfor. Kafa toplarında oldukça başarılı ama en önemli özelliği bitiriciliği. İyi santrforların sahip olduğu son vuruş kalitesine sahip" olarak nitelendirildi.

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