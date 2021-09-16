Türk futbolunda 17 yıl sonra bir ilk!

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde geceyi mağlubiyetsiz kapatmasıyla Türk futbolunda uzun bir aradan sonra bir ilk yaşandı.

Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, evinde Lazio’yu ağırlarken Fenerbahçe ise Eintracht Frankfurt’a konuk oldu.

Galatasaray, İtalyan ekibini 1-0 mağlup ederken galibiyeti kıl payı kaçıran Fenerbahçe ise Almanya’dan bir puanla döndü.

Bu sonuçlarla birlikte 16 Eylül 2021 gecesi, Türk futbolu açısından önemli bir yere sahip oldu.

17 yıl sonra bir ilk

Opta verilerine göre Galatasaray’ın galibiyetinin ve Fenerbahçe’nin beraberliğinin ardından, Türk takımları ilk kez aynı gün içinde Avrupa’nın beş büyük liginden rakiplerine karşı mağlubiyet yüzü görmedi.

Bundan önce ise benzer bir başarı, 26 Şubat 2004 tarihinde yaşanmıştı. Gaziantepspor, evinde Roma’yı 1-0 mağlup ederken Gençlerbirliği de Parma deplasmanından galibiyetle dönmüştü.

Temsilcilerimizi neler bekliyor?

Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, ikinci maçı için Ajax deplasmanına gidecek. Hollanda temsilcisi, ilk maçta Sporting Lisbon’u 5-1 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’na Frankfurt beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci maçını evinde Olympiakos ile oynayacak. Olympiakos, ilk maçında Antwerp’i 2-1’le geçti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndaki ilk maçında Lazio’yu 1-0’la geçen Galatasaray ise ikinci maçını Marsilya deplasmanında oynayacak. Fransız ekibi, gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Ayrıca bu maçta Marsilya’nın golü Cengiz Ünder’in penaltısı sonucunda geldi.

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