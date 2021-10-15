Lazio'nun gözden çıkardığı santrfor, yeniden Türkiye'ye gelebilir.

Fenerbahçe'nin 17.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan %5 pay karşılığında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'nin Çizme macerası sona eriyor.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Lazio formasıyla 42 resmî maçta yalnızca 2 gol atabilen Kosovalı yıldız, Lazio'da gözden çıkardı.

Söz konusu haberde, 20 milyon euro transfer maliyetine ek olarak yıllık 2.2 milyon euro net maaş alan deneyimli golcünün performansının büyük hayalkırıklığı yarattığı ve kendisinin dahi bu durumdan memnun olmadığı söylendi.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için istekli mi?

İtalyanlara göre, Vedat Muriqi için harcadığı parayı çıkarmak isteyen Lazio, oyuncuyu devre arasında göndermeyi hedefliyor. Haberde, Muriqi'nin yeni adresinin Fenerbahçe olabileceği yazıyor.

Bununla birlikte Kosovalı golcünün, Fenerbahçe'ye geri dönmek adına teknik direktör Vitor Pereira ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve İstanbul'a dönmeyi arzuladığını Portekizli teknik adama ilettiği gelen bilgiler arasında.

Vedat Muriqi'yi en az 15 milyon euro bedelle satarak zararını minimize etmek isteyen Lazio, kış transfer döneminde oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya da sıcak bakıyor.

Lazio, gelebilecek tüm teklifleri değerlendirmeye hazır durumda.

Vedat Muriqi'nin Lazio performansı

İtalya Serie A'ya büyük beklentilerle giden Kosovalı santrfor, Fenerbahçe'den Lazio formasıyla 42 resmî maça çıktı.

Muriqi, söz konusu 42 maçta iki gol atarken, iki kez de asist yaptı.

Kosovalı futbolcu, sarı lacivertli kulüpte 36 resmî maçta 17 gol atıp yedi de asist yapmıştı.