Euro 2020’de gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Locatelli’nin talipleri artıyor.

Sassuolo yöneticisi Giovanni Carnevali’nin açıklamalarına göre Arsenal, Manuel Locatelli için resmi teklifini iletti.

Juventus yetkililerinin de oyuncunun transferi için bir toplantı yapacağı biliniyor.

Neler söylendi?

Sky Sport’a konuşan Carnevali, transfer süreci hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Arsenal, Locatelli için resmi teklifini kulübümüze iletti. Locatelli’nin transferinde çok istekliler ve bize de ciddi bir teklif yaptılar. Neler olacağını göreceğiz.”

“Juventus da Locatelli ile yakından ilgileniyor. Onlarla bir toplantı düzenleyip transferi değerlendireceğiz.”

“Oyuncunun üzerinde bir baskı oluşturmak istemiyoruz dolayısıyla ne kendisiyle ne de menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Şu anda en önemli olan şey Locatelli’nin Euro 2020’de İtalya ile olan macerası.”

Locatelli, Arsenal’de neler yapabilir?

Genellikle defansif orta saha pozisyonunda görev yapan 23 yaşındaki oyuncu, İtalya Milli Takımı’nda ise oyun kuruculuk yetenekleri sayesinde biraz daha ileride oynayabileceğini gösterdi. Yıldız oyuncu, İsviçre karşısında iki gol birden kaydetmişti.

Ayrıca Arsenal’in Granit Xhaka’yı da satmak istediği söyleniyordu. Londra temsilcisi, İsviçreli oyuncunun yerini Locatelli ile doldurabilir.

Locatelli, geride bıraktığımız sezonda maç başı en çok pas girişimi, başarılı pas yüzdesi, ve hücuma yönelik paslar gibi parametrelerde Avrupa’nın en iyi oyuncularından biri olmuştu. Ayrıca Xhaka’yı da bu yönleriyle öne çıkan bir oyuncu olarak nitelendirmek mümkün.

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