Marco Rossi'den Ronaldo, Mbappe ve Neuer’e mesaj: "Plajda görüşürüz"

Macaristan teknik direktörü Marco Rossi, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Euro 2020’ye veda eden yıldızlara göndermede bulundu.

Avrupa Şampiyonası’nda Macaristan ile birlikte F Grubu’nda yer alan Almanya, Fransa ve Portekiz, turnuvadan son 16 turunda elenmişti.

Macaristan’ı çalıştıran Marco Rossi, üç dev takımın eve dönen yıldızları Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ve Manuel Neuer’e esprili bir mesaj gönderdi.

Ne söyledi?

Takımı grupta son sırada kalan İtalyan çalıştırıcı bir anlamda hem kendisiyle, hem de rakipleriyle dalga geçti.

Rossi, Instagram hesabında photoshop ilehazırlanmış bir görsel paylaştı. Bu görselde Portekiz’in kaptanı Ronaldo, Fransa’nın yıldız ismi Mbappe ve Almanya’nın file bekçisi Neuer ellerinde seyahat çantalarıyla resmedildi. Rossi ise deniz kenarından bu üçlüyü izliyor.

Rossi fotoğrafın altına eklediği mesajla komedi dozunu biraz daha arttırdı: “Plajda görüşürüz!”

Devlerin çöküşü

Turnuvaya son şampiyon unvanıyla gelen Portekiz, üçlü arasında ilk elenen ekip olmuştu. Fernando Santos’un öğrencileri, Belçika’ya Thorgan Hazard’ın golüyle 1-0 boyun eğdi.

Euro 2016’nın finalisti ve son dünya şampiyonu Fransa ise, son 10 dakikasına 3-1 önde girdiği maçta İsviçre’ye penaltılarla elendi. Turnuva boyunca beklentilerin altında kalan Mbappe, aynı zamanda son penaltıyı kaçıran isimdi.

Wembley’de İngiltere karşısına çıkan Almanya, etkisiz bir performans sergilediği maçta Raheem Sterling ve Harry Kane’in gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Macaristan’ın Euro 2020 performansı

Turnuva öncesinde, ölüm grubu olarak da adlandırılan F Grubu’nda Macaristan’a kimse şans tanımıyordu. Macaristan grubu sonuncu sırada tamamlasa da, ortaya koyduğu mücadeleyle beklentilerin üzerine çıktı.

Rossi idaresindeki takım, Portekiz karşısında son 10 dakikaya kadar 0-0 götürdüğü maçı 3-0 kaybetti.

Ardından Fransa ile 1-1 berabere kalan Macaristan, Almanya’yı yenerek üst tura çıkmaya çok yaklaştı. Panzerlere karşı 2-1 öne geçen Macaristan, Leon Goretzka’nın son dakikalarda gelen golüyle yıkıldı.

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