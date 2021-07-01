Ukrayna Milli Takımı ile tarihi bir başarıya imza atan Shevchenko, Euro 2020 yolculuğuna devam edebileceklerini umuyor.

Euro 2020 çeyrek finalinde İngiltere ile karşılaşacak olan Ukrayna’da Andriy Shevchenko, oyuncularına her ihtimalnm mümkün olduğunu ve İngiltere’den çekinmemeleri gerektiğini söyledi.

Ukrayna, son 16 turunda İsveç’i uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup etmiş ve Avrupa Şampiyonası tarihindeki en büyük başarısına imza atarak çeyrek finalde İngiltere’nin rakibi olmuştu.

İngilizler ise Almanya’yı devirerek adını son sekiz takım arasında yazdırmayı başarmıştı. Shevchenko’nun öğrencileri, şimdi ise Roma’da oynanacak İngiltere müsabakasına hazırlanıyorlar.

Neler söylendi?

Shevchenko, İsveç galibiyetinin ardından şunlar söylemişti: “İngiltere harika bir takım, kadro derinliğine sahipler ve inanılmaz bir antrenör ekipleri var. Bu maçın bizim için ne kadar zor olacağının farkındayız.”

“İngiltere’nin gruplardaki üç maçını da izledim. Almanya maçına henüz bakamadım çünkü İsveç maçına hazırlanmamız gerekiyordu.”

“Onlar karşısında gol bulmak gerçekten çok zor ancak güçlü olmaları bizi korkutmuyor.”

“Aksine, bu durum bizi daha da motive etmeki çünkü hayatta olduğu gibi futbolda da her şey mümkündür. Yüreklerimizle savaşmalı ve taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz.”

Ukrayna’nın Euro 2020 hikayesi

Ukrayna, Avrupa Şampiyonası yolculuğuna 3-2 mağlup oldukları Hollanda maçıyla başlamıştı. 2-0 geriden gelerek skora ortak olmayı başaran ve etkili bir oyun oynayan Shevchenko’nun öğrencileri, gösterdikleri performansla yine de alkış almayı başarmıştı.

İkinci maçında ise Kuzey Makedonya’yı 2-1 mağlup eden Ukrayna, gruptaki son karşılaşmasında Avusturya’ya 1-0 kaybetmesine karşın “en iyi üçüncü” takımlardan biri olarak son 16 turuna yükselmişti.

Bu etapta ise İsveç’le karşılaşan ve turnuvadaki en etkileyici performansına imza atan Ukrayna, Manchester City forması giyen Zinchenko’nun golüyle öne geçmişti. Ardından İsveç’li yıldız Emil Forsberg skora denge getirmiş ve maçı uzatmalara taşımıştı. Son dakikalarda Dovbyk İsveç ağlarını havalandırmış ve Shevchenkolu Ukrayna’yı son sekize taşımıştı.

Ukrayna’nın işi İngiltere karşısında bir hayli zor görünüyor. Bakalım Shevchenko’nun öğrencileri, bir mucizeye daha imza atabilecekler mi?

Daha fazla okuma