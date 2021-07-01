Barcelona Başkanı Laporta sözleşmesi biten Messi için güvence verdi

1 Temmuz itibarıyla serbest oyuncu konumuna geçen Arjantinli yıldız, Barcelona’da kalmaya sıcak bakıyor.

Barcelona takımın yıldızı Lionel Messi ile bir süredir yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak iki taraf arasında henüz anlaşma sağlanamadı.

Sözleşmesi resmen sona eren Messi serbest oyuncu statüsü kazandı ve istediği kulüple anlaşma şansına sahip. İngiliz ve Fransız basınında çıkan haberlerde, Manchester City ve PSG’nin Messi’nin durumunu yakından takip ettiği belirtilmişti.

2020 yazında kulüpten ayrılmak istediğini açıklayan Messi, daha sonra bu kararından vazgeçmişti. Mart ayında yapılan seçimle eski başkan Joan Laporta’nın yeniden kulübün başına geçmesi de Arjantinlinin sözleşme yenileme ihtimalini güçlendirdi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta’ya göre, şu anda her şey yolunda ilerliyor. Laporta, tüm profesyonel kariyerini Camp Nou’da geçiren Messi’nin kulüpte kalacağından emin.

Neler söyledi?

El Transistor’a konuşan Laporta durumu şöyle özetledi:

“Messi’nin kalmasını istiyoruz, Leo da kalmak istiyor, her şey yolunda.”

“FFP konusunda bir sorunumuz var, iki taraf için de en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz.”

Barça, Messi’nin maaşını karşılayabilecek mi?

La Liga’nın Katalan devi 1.2 milyon euro’yu bulan bir borç yükünün altında. Pandemi nedeniyle katlanarak artan mali sıkıntılar, transfer yapmayı ve yüklü sözleşmelere imza atmayı zorlaştırıyor.

Bu zorluklar nedeniyle transferde serbest oyunculara yönelen Barcelona, şu ana kadar Sergio Agüero, Eric Garcia ve Memphis Depay’ı bonservis ödemeden kadrosuna kattı.

Laporta, Barcelona’daki ikinci döneminde karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığını belirtiyor:

“2003’te göreve geldiğimde küçük çaplı bir devrim yaptık ve her şey iyiye gitti. Şimdi ise kulübün yaralarını sarıyorum, bu konuda herkes çok heyecanlı.”

“Önümüzde zorlu bir sınav var, ama bu benim hoşuma gidiyor, çünkü hazırlıklıyım.”

Süper Lig ısrarı

Avrupa’nın önde gelen kulüpleri, Süper Lig’i kurarak ekstra gelir yaratmayı hedefliyordu, ancak gelen tepkiler şimdilik bu senaryoyu ikinci plana itti.

Buna rağmen Süper Lig fikrinden tamamen vazgeçmeyen Laporta, projenin gelecekte yeniden hayata geçebileceğini düşünüyor.

“Ekonomik açıdan karmaşık bir durumun içindeyiz. Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Süper Lig de bu noktada devreye giriyor.”

“La Liga Başkanı Javier Tebas, Süper Lig’in İspanya Ligi’ni etkilemeyeceğinden emin olabilir. Barça her yıl La Liga’yı kazanmak için sahaya çıkacak.”

“İngiliz kulüpleri Süper Lig’den ayrıldıkları için er ya da geç pişman olacaklar.”

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