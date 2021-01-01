Trabzonspor'un yeni yıldızları: Gervinho ve Bruno Peres

Trabzonspor transferde ilk hamlelerini Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katarak yaptı.

ÖZEL | Burak Özdemir @burakozdemr

Trabzonspor, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Bordo - mavililer Parma'dan Gervinho ve Roma'dan Bruno Peres ile anlaştı.

İki oyuncuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Gervinho'nun özellikleri

Gervinho'nun en önemli silahı hızı ve çevikliği, bununla birlikte çok iyi bir top sürme yeteneğine sahip olan Fildişili oyuncu, ceza sahasına topla birlikte dalışlar yaparak rakip savunmanın dengesini bozabiliyor.

Topla birlikte ani yön değiştirmeleri ile Süper Lig'in ağır stoperlerinden sık sık faul alabilir. Gervinho 33 yaşında olmasına rağmen Süper Lig'de çok iyi işler yapabilecek seviyede bir oyuncu.

Sol kanatta görev almasına rağmen şutlarını sağ ayağıyla atıyor bu özelliğinden dolayı çizgiye inip orta yapmaktan daha çok içeri kat ederek kaleyi yoklamayı seviyor.

Parma'da 5-genelde 3-2'nin ilerideki iki forvetten biri olarak ve 4-3-3'ün sol kenar forveti olarak görev yaptı.

Gervinho'nun istatistikleri

Opta verilerine göre Gervinho'nun 2020/2021 Serie A performansı...

OYNADIĞI MAÇ GOL ASİST BAŞARILI DRİPLİNG BAŞARILI İKİLİ MÜCADELE ŞUT PASI İSABETLİ ŞUT 25 5 1 111/56 158/72 27 12

Teknik direktörün sistemine uyuyor mu?

Parma, Gervinho'yu kanatlardan daha çok ileri uçta oynatmayı tercih etse de Trabzonspor oyuncuyu muhtemelen kanatlarda değerlendirecektir. Gervinho, takımdan ayrılacağı konuşulan Anthony Nwakaeme'nin yerine transfer ediliyor olabilir.

Gervinho, Nwakaeme'ye göre daha hızlı, daha agresif bir oyuncu ve oyun karakteristiği Süper Lig'e uygun. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'u 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Abdullah Avcı, yeni transferini muhtemelen sol kenar forvet olarak değerlendirecektir.

Zaman zaman da Gervinho'yu ilerideki forvet oyuncusunun ardından yardımcı forvet olarak konumlandırabilir.

Rudi Garcia ve Wenger'den Gervinho sözleri

Tecrübeli hücum oyuncusu için Lille ve Roma'da birlikte çalıştığı Rudi Garcia ve onu Arsenal'e transfer eden Arsene Wenger'in söylediği sözlerin ortak noktası kendisine olan güven eksikliği...

Rudi Garcia: Gervinho, kendisine olan güvenini artırmaya ihtiyacı olan ve takım arkadaşları için sahada fırsatlar yaratan bir oyuncu.

Arsene Wenger: O çok yaratıcı bir oyuncu, tamamen verimli olması için kendisine güvene ihtiyacı var.

İlk Premier Lig maçında rakibe tokat

12 Temmuz 2011'de Arsenal'e transfer olduğunda, İngilizlerin haylaz çocuğu Joey Barton ile Newcastle United maçında bir tartışma yaşadı. Rakibine tokat atan Fildişi oyuncu Premier Lig'deki ilk maçında kırmızı kart görmüştü.

Bu kartın sonucunda üç maç ile cezalandırılmıştı.

Bruno Peres'in özellikleri

Brezilyalı oyuncu Roma'da bu sezon adeta bir joker gibi kullanıldı. Sol bek, sağ bek, orta sahanın solu ve sağında görevler aldı.

Peres, 2015-2016 sezonunda, Avrupa'nın beş büyük liginde 86 kez ile en fazla başarılı dripling yapan savunma oyuncusu olmuştu. Öncelik olarak sağ kanadın heryerinde oynama becerisine sahip olan Brezilyalı yıldız hızıyla ve top sürme yeteneğiyle ön plana çıkıyor.

Bruno Peres'in istatistikleri

Opta verilerine göre Bruno Peres'in Serie A performansı...

OYNADIĞI MAÇ GOL ASİST TOP KAPMA ORTA YAPMA BAŞARILI DRİPLİNG RAKİP SAHADA BAŞARILI PAS YÜZDESİ İKİLİ MÜCADELE 30 1 2 11 58 28/15 % 85.19 127/59

Teknik Direktörün sistemine uyuyor mu?

Sağ bek Joao Pereira ile yollarını ayıran ve Serkan Asan'dan zaman zaman istediği verimi alamayan Abdullah Avcı, Peres'i ofansif bir bek olarak kullanmayı düşünüyor olabilir. Süper Lig seviyesine göre ligin en iyi sağ beklerinden biri olacaktır.

Abdullah Avcı, Bruno Peres'i 3-5-2'nin sağ kanadında da kullanabilir. Takımına 90 dakika içerisinde bir çok sistemi oynatan deneyimli antrenör, Peres'in çok yönlülüğünden mutlaka yararlanacaktır. Sakatlıklar, cezalılar çok olduğu anlarda deneyimli antrenörün can simidi olabilecek özelliklere sahip.

FIFA'da kendini forvete koyuyor

Bruno Peres, taraftarlarla yaptığı soru-cevap etkinliğinde FIFA oyununda Roma'yı aldığı zaman forvete Edin Dzeko'nun yerine kendisin koyduğunu ve gol attığı zaman daha çok sevindiği söylemişti.