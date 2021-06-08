Trabzonspor, Marek Hamsik'i resmen açıkladı

Trabzonspor, kariyerine Göteborg'da devam eden Slovak yıldız Marek Hamsik ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına hızlı başlayan Trabzonspor daha önce Gervinho ve Bruno Peres'i Türkiye'ye getirerek resmi sözleşmeye imza attırmıştı. Bordo - mavili kulüpten bir transfer hamlesi daha geldi.

Trabzonspor, son olarak Göteborg'da forma giyen Slovakyalı yıldız Marek Hamsik'i Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo - mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

"2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

"2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

"Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

"Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."

Marek Hamsik bu sezon ne yaptı?

Mart 2021'de Çin'in Dalian takımından Göteborg'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncu altı karşılaşmada forma giyerken bir kez gol sevinci yaşadı.

Marek Hamsik'in kariyerinden satırbaşları

Futbola ülkesi Slovakya'da başlayan Marek Hamsik, 2004 yılında Slovan Bratislava'dan Brescia'ya transfer oldu. 2005 yılında profesyonel olan orta saha oyuncusu 2007 yılında 5.50 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer oldu.

12 yıl Napoli forması giyen Slovak oyuncu burada adeta takımın efsaneleri arasına adını yazdırdı. İtalyan ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 520 karşılaşmaya çıkan Hamsik, 121 gol atarken 100 kez de asist yaptı.

Napoli'de takım kaptanlığına kadar yükselen başarılı oyuncu Şubat 2019'da 20 milyon euro karşılığında Dalian Yifang'ın yolunu tutmuştu.