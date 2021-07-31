Trabzonspor'a Premier Lig'den santrfor

Bordo-mavililerin forvet listesinde Chelsea forması giyen Michy Batshuayi de yer alıyor.

"Süper Lig'de yaz transfer döneminin şu ana kadar en hızlı takımı kim?" diye sorulsa, muhtemelen birçok insanı cevabı Adana Demirspor ile birlikte Trabzonspor olur.

Bordo-mavililer, sezon biter bitmez peş peşe imzaları attırıp oyuncuları kampa yetiştirmeyi başarmış görünüyor.

Ama işleri henüz daha bitmedi. Santrfor transfer için gündem sıcak.

Ne söylendi?

NTV Spor'un haberine göre Trabzonspor, golcü transfer için beş oyuncuyu gündemine aldı.

Bu isimler Dnipro’da forma giyen 24 yaşındaki Ukraynalı Artem Dovbyk, Chelsea'nin forveti 27 yaşındaki Michy Batshuayi, Parma’da top koşturan 28 yaşındaki Andreas Cornelius, Real Sociedad’ın santrforu 29 yaşındaki Willian Jose ve daha önce Trabzonspor'da forma giymiş olan Leipzig'in golcüsü Alexander Sörloth.

Söz konusu beş isim üzerine yoğunlaşan bordo-mavli yönetimin, santrfor takviyesi yaparak transferi kapatması bekleniyor.

Trabzonspor hangi oyuncuları transfer etti?

Şu ana kadar altı transfer gerçekleştiren bordo-mavililer, kadroya iki yerli dört yabancı oyuncu takviyesi yaptı.

Yabancı oyunculardan Bruno Peres, Fode Koita, Gervinho ve Marek Hamsik'i transfer eden Trabzonspor, yerli futbolculardan ise İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'ü renklerine bağladı.

Caleb Ekuban'ın durumu ne olacak?

Santrfor arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da bir yandan da Caleb Ekuban'ın ayrılığı gündemde.

Ganalı forvete İtalya Serie A ekibi Genoa'nın ilgi duyduğu söyleniyor.

Trabzonspor'un Ekuban'ın transferi için kolaylık sağlamaya hazır olduğu ve 27 yaşındaki futbolcunun yakın zamanda kulüpten ayrılacağı gelen bilgiler arasında.

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