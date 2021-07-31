Dokuz ay sonra geri dönen Liverpool stoperi Van Dijk'tan duygusal mesaj

Hollandalı milli futbolcu ve takım arkadaşı Joe Gomez, uzun bir aranın ardından yeşil sahaya ayak bastı.

Virgil van Dijk, sakatlıktan uzun zaman sonra beklenen dönüşü yaptı ve Liverpool taraftarlarına, takım arkadaşlarına ve ailesine duygusal bir mesaj bırakarak, "Artık durmak yok" dedi.

Hollandalı milli oyuncu ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle dokuz aydır sahalardan uzak kaldı, ancak sonunda Liverpool'un Herta Berlin ile oynadığı hazırlık maçında kırmızı formasına tekrardan kavuştu.

Takım arkadaşı Joe Gomez de benzer şekilde uzun bir aradan sonra geri döndü. Jürgen Klopp, yeni sezon öncesi iki oyuncunun da sahalara dönmesi nedeniyle mutlu.

Van Dijk ne söyledi?

Maçtan sonra Twitter'dan bir mesaj bırakan Hollandalı stoper, şunları söyledi:

"285 gün sonra oyuna doğru bir yolculuğa başladım. Nasıl hissettiğimi ifade etmek zor ama bu kadar çok insanın inanılmaz desteğine sahip olduğum için kendimi kutsanmış hissettiğimi söylemek benim için önemli.

“İlk günden beri yanımda olan doktoruma, kondisyonerime, hocalarıma, ekibime ve takım arkadaşlarıma, bana enerji verdikleri için ve başımı dik tuttuklarından dolayı teşekkürler. Hepsinden önemlisi de ailem. Onlar olmadan ben bir hiçim.

"Şimdi artık durmak tok. Daha yeni başlıyor. Devam ediyoruz!”

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp da iki stoperin geri dönüşü hakkında şunları söyledi:

"Güzel bir duyguydu.

"Van Dijk 260 gün uzak kaldı. Gomez de öyle. Bu kadar süre futbol oynamadılar, bu yüzden onları geri almak güzel. İlk adımdı, gerçekten önemliydi."

Liverpool - Herta Berlin maçında neler oldu?

Tivoli Stadion'da Herta, Santiago Ascacibar ve Suat Serdar'ın golleri ile henüz 31. dakikada 2-0 öne geçti. Ardından 37'de Mane, 43'te ise Minamino'nun golleriyle skor 2-2'ye geldi.

Van Dijk ve Gomez 68. dakikada sahaya çıkmadan kısa süre önce Stevan Jovetic, Hertha'yı bir kez daha öne geçirdi. Eski Manchester City forveti daha sonra 80. dakikada kendisinin ikinci Hertha'nın dördüncü golünü kaydetti.

Jovetic'in bu golde Van Dijk ve Robertson'a attığı şık çalımlar dikkat çekti.

Alex Oxlade-Chamberlain'in 88. dakikadaki golü Liverpool'a yetmedi. Ancak Van Dijk ve Gomez'in dönüşü Liverpool taraftarları için tabii ki skordan çok daha önemliydi.

Büyük resim

Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğunu sürdürme umutları, geçtiğimiz sonbaharda birkaç hafta içinde çifte darbe aldı. Ekim ayında Everton ile oynanan Merseyside derbisinde Van Dijk, çapraz bağ sakatlığı yaşadı.

Birkaç hafta sonra da Gomez, milli takımda diz tendonundan sakatlandı.

Özellikle savunmanın bel kemiği olan Van Dijk'ın uzun süre takımdan ayrı kalması, belki de Liverpool'un şampiyonluktan erken kopmasının en büyük nedeniydi.

Dokuz ay sonra iki oyuncu da döndü. Evet, artık Jürgen Klopp'un artık yüzü gülebilir.

Daha fazlası için:

Lionel Messi'nin Barcelona formasıyla ilk maçında takım arkadaşları kimlerdi?

Dört büyüklerin 2021-22 sezonu hazırlık kampı rehberi

Avrupa Süper Ligi kulüpleri pes etmiyor!

Beşiktaş'a komple hücumcu: Alex Teixeira