Kylian Mbappe, PSG dergisindeki röportajından rahatsız

Fransa ekibiyle sözleşme yenilemeyen Kylian Mbappe, PSG'nin yaptığı zamanlama hatasından oldukça rahatsız oldu.

Kylian Mbappe'nin "en büyük hayalim PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak" sözleri PSG'de gerginlik yarattı.

Fransız ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren Mbappe sözleşme yenilememe kararı aldı.

Dünya Kupası sahibinin gelecek sezon takımdan ücretsiz ayrılma ihtimali bulunurken Real Madrid ile anlaşacağı iddia ediliyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde PSG dergisinde yayınlanan Kylian Mbappe röportajı işleri karıştırdı.

Mbappe "en büyük hayali" sözlerinden rahatsız

Mbappe, Mayıs ayında PSG dergisine verdiği röportajda "en büyük hayalinin PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak" olduğunu söyledi.

Ancak Haziran ayında yayınlanması beklenen ilgili röportaj geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

L'Equipe'de yer alan habere göre; Paris ekibiyle sözleşme yenilememe kararı alan Mbappe bu zamanlama hatasından oldukça rahatsız.

22 yaşındaki oyuncu, aldığı kararın ardından gerçeği yansıtmayan röportaj için doğru bir zaman olmadığını düşünüyor.

PSG'nin projesinden emin olmayan Fransız yıldız takımdan ayrılmak istiyor.

PSG müzakereleri kesti

L'Equipe'in iddiasına göre; sportif direktör Leonardo ile arasında uyum eksikliği olan Mbappe ile müzakereler kesin olarak kesildi.

Oyuncunun 2022 Haziran'da Fransa devinden ayrılması bekleniyor.

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