Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un efsane oyuncusu Ibrahima Yattara beş yıllık aranın ardından yeniden futbola dönmeye hazırlanıyor.

Denizli Süper Amatör Küme A Grubu'nda 24 puanla liderlik koltuğunda oturan Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşmaya varan Gineli oyuncu maç başı 350 lira kazanacak.

41 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde imza için Denizli'de olacağını kaydeden kulüp başkanı Yasin Gökyaş bir dönem kulüpte forma giyen 26 yaşındaki Ahmet Kılıç'ın bu transfer için sponsor olduğunu açıkladı.

Hayatını İstanbul'da sürdüren Yattara, sadece maç günleri Denizli'de olacak ve maç sonları İstanbul'a dönecek.

Tekniğiyle dikkat çekiyordu

Yattara'nın uçak biletlerinin sponsor Ahmet Kılıç tarafından karşılanacağı kaydedilirken, Çardak Havaalanı'na inecek olan oyuncunun ilçeye kadar özel bir araçla yolculuk edecek. Son olarak Belçika 3. Ligi takımlarından La Louviere Centre'de oynayan Yattara Türkiye'de Mersin İdman Yurdu forması da giymişti.

Kariyerinin en iyi dönemini Trabzonspor formasıyla geçiren Yattara yüksek top tekniği ve kolay rakip eksiltebilmesiyle dikkat çekiyordu. 2011-2012 sezonunda 2 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Shabab Riyadh takımına transfer olmuştu.

Yattara Trabzonspor formasıyla birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

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