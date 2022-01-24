Sergio Ramos'tan PSG itirafı: "İlk başlarda zordu"

35 yaşındaki yıldız Sergio Ramos, Parc des Princes'de sıkıntılı bir dönem yaşadığını itiraf etti ancak Ligue 1'deki ilk golünün ardından zor günlerin geride kalmasını umuyor.

Ligue 1'in 22. haftasında PSG evinde Reims'i konuk etti ve karşılaşma 4-0'lık skorla Paris ekibinin galibiyeti ile sonuçlandı.

Real Madrid'in eski savunmacısı, İspanyol devinden ayrılıp PSG'nin en dikkat çekici transferlerinden biri olarak kariyerinde beyaz sayfa açtı ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni takımına alışmak için zorlu bir mücadele verdi.

Sergio Ramos ne söyledi?

Reims karşısında kulüpteki ilk golünü atan Sergio Ramos, sıkıntılı bir dönem yaşadığını kabul ediyor. Amazon Prime'a konuşan İspanyol savunmacı, "Bu galibiyet ve kulüpteki ilk golüm için çok mutluyum." dedi.

"90 dakika oynadığım için mutluyum. Taraftarın desteğini almayı seviyorum."

"PSG ile ilk golüm ve umarım daha fazlası olur. Alışkanlık haline getirmek ve rutin oluşturmak önemlidir. Üç haftadır takımla birlikte çalışıyorum ve alışıyorum."

"Çok mutluyum çünkü uzun süredir sahadan, yani evimden uzaktaydım. Artık daha iyi hissediyorum, Real Madrid'de çok uzun bir zaman geçirmiştim. İlk başlarda zordu ama şimdi biraz daha iyiyim."

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Ramos'un antrenörü, yıldız oyuncu için aynı derecede mutluydu ve tam formuna geri dönmesinin ileride daha fazla seçenek sunacağını da sözlerine ekledi.

Arjantinli teknik direktör, "Onun adına mutluyum" dedi. "Bir maçı tam süresinde bitirmek onun için önemli. Üstelik attığı golle bu durumu destekledi."

"Onunla konuştuk ve maçı tamamlayabileceğini söyledi. Fiziksel formu üzerinde çalışacağız. En önemli şey, tüm oyuncuların seçimlere dahil olmak için maksimum düzeyde hazır olmasıdır."

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