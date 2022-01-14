Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Trabzonspor, bir yandan da hem sezonun geri kalanı hem de önümüzdeki sezon için kadro yapılandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Edin Visca'nın lisansının çıkarılması için yer açmak zorunda olan bordo-mavililer, savunmanın güvenilir ismi Edgar Ie'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Ne söylendi?

Trabzonspor'un resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE’ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Edgar Ie'nin Altay maçında sakatlanması ve daha sonra Portekiz'de ön çapraz bağ ameliyatı olması, uzun süre sahalardan uzak kalacağı için bu ayrılığın önemli nedeni oldu.

Teşekkürler Edgar IE!



2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE’ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/jsTMHtARrX — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 14, 2022

Süper Lig liderinde kısa süre önce Abdülkadir Parmak ve Yusuf Sarı ile yollar ayrılmıştı.

Fırtına, ara transferde Edin Visca, Tymoteusz Puchacz, Jean Evrard Kouassi ve Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağladı.

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Edgar Ie'nin Trabzonspor performansı

2019'un yazında Lille'den transfer edilen tecrübeli stoper, hemen Feyenoord'a kiralanmış ve bir sezon Hollanda'da oynadıktan sonra bordo-mavillere geri dönmüştü.

2020'den bu yana Trabzonspor forması giyen Edgar Ie, bordo-mavili takımla 61 maça çıktı, üç gol kaydetti.