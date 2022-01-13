Vincent Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda şova devam ediyor

Afrika Uluslar Kupası'nda Etiyopya'yı 4-1 yenen ev sahibi Kamerun, iki maçta altı puana ulaşarak A Grubu'nda zirvedeki yerini korudu ve üst turu garantileyen ilk takım oldu.

Etiyopya dördüncü dakikada Hotessa ile bulduğu golle favori Kamerun karşısında öne geçmeyi başardı. Ancak yanıt gecikmedi. Toko Ekambi'nin sekizinci dakikadaki golü skoru dengeledi.

Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk takım oldu 👏



Ne anlam ifade ettiğine bir bakın 🥺 pic.twitter.com/bnyIXofSas — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 13, 2022

İkinci yarıda ise sahneye, Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar çıktı. 29 yaşındaki forvet 53 ve 55'te üst üste attığı gollerle Kamerun'un maçı koparmasını sağlarken, skoru belirleyen gol perdeyi açan Toko Ekambi'den geldi.

Kamerun'un Burkina Faso'yu 2-1 yendiği maçta takımının iki golünü de atan Aboubakar, toplam dört golle turnuvanın en golcü oyuncusu konumunda.

Aboubakar'ın Etiyopya maçındaki istatistikleri

Pas isabeti: %100 (13/13)

Kilit pas: 2

Topla buluşma: 30

Şut: 5

İsabetli şut: 3

Gol: 2

2017'de kupayı kaldırmıştı

Geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta 15 gol ve beş asistle oynayan Aboubakar, Beşiktaş'ın şampiyonluğuna önemli katkıda bulunmuştu. Golcü oyuncu sezon sonunda Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer oldu.

Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 15 maçta forma giyen Aboubakar, beş gol ve üç asistle oynadı. Bir diğer eski Beşiktaşlı Talisca da kariyerini Al Nassr'da sürdürüyor.

Daha önce 2016/17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Aboubakar, siyah beyazlı takımda geçirdiği iki sezonda da şampiyonluk sevinci yaşadı.

2017'de Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Aboubakar, finalde Mısır ağlarına gönderdiği golle ülkesine kupayı getiren isim olmuştu.

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