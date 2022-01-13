Bir günde kovuldu: Galatasaray'ın görevine son verdiği tercüman Marc Gonzalo kendini savundu

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında istifa eden isimler arasında tercüman Mert Çetin de yer alıyordu.

Mert Çetin'in yerine bu pozisyona getirilen Marc Gonzalo'nun geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Katıldığı bir televizyon programında Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Gonzalo'nun Instagram'da Galatasaray aleyhine yaptığı bir paylaşım da sosyal medyada büyük yankı buldu.

Tepkilerin ardından kulüpten gönderilen Gonzalo, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında yaşananlarla ilgili açıklamalar yaptı.

Ne söyledi?

Gonzalo ilk olarak tuttuğu takım konusuna aydınlık getirdi.

"Ben İspanyolum. Barcelona'yı tutuyorum ve onun taraftarıyım. Matias Delgado ile üç sene çalıştım. O benim arkadaşımdı. O dönem Delgado Beşiktaş'ta oynuyordu. Ben onun için Beşiktaş'ı destekledim."

Gonzalo, geçmişte Galatasaray'da oynayan Marcelo Carrusca'nın forması ile yaptığı paylaşım hakkında da konuştu.

Söz konusu paylaşımda Carrusca formasıyla poz veren Gonzalo, "Bir zamanlar yetenekli ve çok iyi bir oyuncu vardı ama malum takım ona hakettiği şansı vermedi. Saygı duy!" ifadesini kullanmıştı.

"O paylaşım döneminde Türkiye'ye yeni gelmiştim. Yazdığım ingilizce cümleyi Türkçe çeviri programının çevirdiği şekilde yazdım. Ben diğer taraftarlar gibi düşünerek yazmadım. İngilizce olarak yazdığım cümleyi, İngilizce bilen biri okursa, daha iyi anlayabilir. Fotoğraftaki formadan dolayı, Galatasaray ismini geçirmeye gerek yoktu."

"Carrusca ile tanışmıştım. Güzel bir dostluk kurduk. O oynadığı zaman, ben Galatasaray'ın da kazanmasını istedim. O zamanlar Galatasaray'ı da destekledim."

"Keşke daha çok fırsat verilseydi, potansiyelini gösterirdi, Galatasaray'a daha çok faydası dokunurdu. Daha çok gol atar, daha çok asist yapar ve daha çok maç kazandırırdı."

"Düşmanlık hissetsem oraya gitmezdim"

Gonzalo, Galatasaray'a karşı nefret duygusu beslediği yönündeki iddiaları ise şaşkınlıkla karşıladı.

"Bu da çok enteresan bir durum. Ben öyle bir şey hissetseydim, hiç yapmazdım yada silerdim. Galatasaray'a düşmanlık hissetseydim, oraya çalışmak için gitmezdim."

Gonzalo, kısa süre önce tanıştığı Domenec Torrent'ten ise övgüyle bahsetti

"İki gün içinde neler gördüm. O kadar profesyonel bir Torrent gördüm ki başarılı olmasını çok istiyorum. Benim hakkımda çok güzel şeyler söylenmiyor. Öyle olmasına rağmen hiç önemli değil. Gerçekten çok iyi bir hoca aldılar. İnanılır gibi değil. Saat 9'da geldim. 11'deki idman, 11.30'a ertelendi ama adam çok pofesyonelce yönetti. Onlar kendi aralarında Katalanca kouşuyor. Çok güzel bir diyalog kurduk. Beni çok sevdiler."

"Uğur Yıldız'a bir mesaj attım. 'Maalesef çok erken ayrıldık, ama her şey için çok teşekkür ederim' dedim. İki gün içinde gayet güzel bir iş yaptım ve herkes orda bana çok iyi davrandı. Daha çok faydalı olmayı isterdim, üzüldüm."

Gonzalo, 2012-2017 yılları arasında Kasımpaşa'da yardımcı antrenörlük ve altyapı antrenörlüğü yapmıştı.

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