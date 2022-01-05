Trabzonspor Başakşehir'den Edin Visca'yı transfer etti
Süper Lig'de ligin ilk yarısını en yakın rakibi Konyaspor'un yedi puan önünde zirvede tamamlayan Trabzonspor, kadrosunu Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca ile güçlendirdi.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Visca ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun hazır bulunduğu bir basın toplantısıyla açıklanan transferin ardından yıldız oyuncu Başakşehir'e veda etti.
Editörün Seçtikleri
- Kaleye büyülü şapka ile çıktığına inanılan kaleci Robert Mensah’ın hikayesi
- Hollandalı millî oyuncu Davy Pröpper 30 yaşında futbola veda etti: "Futbola olan sevgimi kaybettim"
- Bonservisi 200 bin euro, serveti 19 milyar dolar: Dünyanın en zengin futbolcusuyla tanışın
- En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu
Edin Visca ne söyledi?
Başakşehir'de uzun yıllar birlikte çalıştığı Abdullah Avcı ile yeniden birlikte çalışacak olmaktan mutlu olduğunu belirten Visca, Trabzonspor'a katkı yapmak istediğini söyledi:
"Abdullah Avcı ile konuştuk. Beni çok istedi, ben de onunla çalışmayı çok istedim. Çok mutluyum, başka bir şey dememe gerek yok.
"Trabzonspor, beni yıllardır isteyen bir camia. O sebeple camiaya kendimi yakın hissediyorum. Ayrılmak kolay değil ama çok mutluyum. Büyük bir camiaya gidiyorum. İnşallah yeni başkanla birlikte kupa kaldıracağız bu sezon.
"Abdullah Avcı, benim öğretmenim. Çok istekli gideceğim. 2-3 sene, Türkiye futbolunda en önemli rol oynayacağımızı düşünüyorum.
"Tekrar şampiyonluk yaşamak, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum.”
Şampiyonluk yaşadı
Başakşehir'in şampiyon olduğu sezon 13 gol ve 12 asistle oynayarak kulübün tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşmasında başrolü oynayan Visca, bu sezon forma giydiği 18 karşılaşmaya dört gol ve sekiz asist sığdırmıştı. Adı çok sayıda kulüple anılan Visca, Başakşehir formasıyla toplam 398 maça çıkarken bu maçlara 110 gol ve 118 asist sığdırdı.
Daha fazlası için:
Acun Ilıcalı'nın Hull City'e transfer edeceği ilk futbolcu belli oldu