Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku resmen özür diledi

Romelu Lukaku; Tuchel'in taktiklerinden memnun olmadığını ve eski kulübü Inter'e bir gün dönmek istediğini söylemişti.

Belçikalı golcü, bu açıklamalarının yayımlanmasının ardından kadro dışı kalmıştı.

Röportaj haftalar önce yapılmasına rağmen Lukaku, Chelsea'nin pazar günü oynadığı ve Liverpool ile 2-2 berabere kaldığı maçta kadro dışında kaldığı için oynayamamıştı.

Sözlerinin sonuçlarına katlanan Romelu Lukaku, şimdi yeniden takıma dönmeye hazırlanıyor.

Lukaku ne söyledi?

A message from Romelu. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022

Chelsea'nin, twitter hesabından yayımladığı bir videoda Lukaku, "Neden olduğum üzüntü için taraftarlarımızından özür dilerim" dedi.

Belçikalı yıldız şu ifadeleri kullandı:

”Gençlik yıllarımdan beri bu kulüple olan bağımı biliyorsunuz, bu yüzden üzgün olmanızı çok iyi anlıyorum.

"Açıkçası, şimdi güveninizi yeniden kazanmak bana bağlı ve her gün kulübe olan bağlılığımı göstermek için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

“Maçları kazanmak için antrenmanda var gücümle çalışacağım.

"Menajerimden, takım arkadaşlarımdan özür dilerim, çünkü çok yanlış bir zamanda bu açıklamayı yaptım.

“Bundan sonra önüme bakmak istiyorum. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapacağımdan emin olabilirsiniz.”

Thomas Tuchel ne söyledi?

Romelu Lukaku hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Thomas Tuchel ise Belçikalı oyuncunun 'yarattığı ortamı temizleme sorumluluğunu hissettiğini' söyledi:

“Her şeyden önce olaya sakince yaklaştık. Özür diledi ve bugün antrenmana katılmak için takıma geri döndü. Önemli olan şey bunun kasıtlı olmadığını anlamaktı.

"Takıma karşı en ufak kötü bir davranışı olmadı. Olanların farkında ve yarattığı ortamı temizleme sorumluluğunu hissediyor. Lukaku, oyuncumuz olduğu için mutluyuz ve onu koruyacağız.

"Lukaku, çok kararlı. Gol atıyor ve belirleyici bir isim. Duygusal bir insan, inandığını söylemekten geri durmaz. Sadece onu suçlayıp olumsuz tarafını görmemeliyiz. İstemediğimiz bir olaydı, ama takıma olan bağlılığında hiç şüphemiz yok.”

Büyük resim

Romelu Lukaku, Chelsea için yokluğu hissedilecek bir isim. Bu sezon toplamda yedi gol kaydetti, ancak Thomas Tuchel onun daha iyi iş çıkarması için çare arıyor.

Chelsea'nin 9 numaradan verim alamamasından bahseden Tuchel şunları ekledi:

"Bence oyuncular ellerinden geleni yapıyorlar. Romelu'nun problemi pozisyonuyla ilgili değil, o bir forvet, dokuz numara ve hepsi bu kadar.

"Konu tam olarak şu ki; o yeni bir takıma uyum sağlamaya çalışıyor. Üstelik, koronavirüs durumu da bizi çok etkiledi. Lukaku ile tamamen normal bir süreçteyiz."

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