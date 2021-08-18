Kane transferi için görüşen Tottenham ve Manchester City, genç yıldızın transferi için tekrar karşı karşıya gelebilir.

Tottenham’ın yıldız golcüsü Harry Kane, takımdan ayrılmak istediğini açıklamasının ardından antrenmanlara da geç katılmıştı.

Takımının Premier Lig’in ilk haftasında oynadığı Manchester City maçının kadrosunda yer almayan İngiliz golcü için City’nin ilerleyen günlerde 150 milyon pound değerinde yeni bir teklif yapması bekleniyor.

Ancak bu söylentilere karşın iki İngiliz devinin Fiorentina’nın genç golcüsü Dusan Vlahovic transferi için tekrar karşı karşıya gelebileceği iddia edildi.

Vlahovic yarışı

Tottenham, ayrılma konusunda kesin kararlı gibi görünen Kane’in alternatiflerini de aramaya başladı. Lautaro Martinez için yaptığı teklif reddedilen Londra temsilcisi, rotayı Vlahovic’e çevirdi.

Rai Sport kaynakları habere göre ise genç golcü, takımdan ayrılmak istiyor ve Manchester City’nin teklifine de sıcak bakıyor. Son Premier Lig şampiyonu, Kane transferini bitiremezse Vlahovic’e yönelebilir.

Fiorentina’nın yeni sözleşme teklifini yeterli bulmayan genç golcü, ilerleyen günlerde geleceğiyle alakalı kararını verecek.

Vlahovic geçen sezon neler yaptı?

21 yaşındaki Sırp golcü, Fiorentina formasıyla attığı gollerle geçtiğimiz sezon Serie A’ya damga vurmuştu ve "Yeni Haaland" olarak anılmaya başlamıştı.

2020-21 sezonunda tüm kulvarlarda 40 maçta süre alan Vlahovic, 21 gol kaydederken üç de asist yapmıştı.

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