Tottenham, transfer odağını Barcelona stoperi Lenglet ve Villarreal defans oyuncusu Estupinan'a çevirdi

Spurs, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken savunma derinliğini artırmak istiyor.

GOAL, Tottenham'ın transferde dikkatini La Liga savunmacıları Clement Lenglet ve Pervis Estupinan'a çevirdiğini anlıyor.

Menajer Antonio Conte, 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi için savunma hattını güçlendirmek istiyor ve Lenglet ile Estupinan onun savunma sistemini koruyacak.

Spurs, sezon başlamadan önce kadroya en az bir hücum oyuncusu daha katmak istiyor.

Lenglet ve Estupinan haberlerinde son durum nedir?

Tottenham, Lenglet'i kiralık olarak istiyor ve Barcelona, ​​Camp Nou'da hayal kırıklığı yaratan oyuncusunu elden çıkarmaya hevesli.

Spurs, geçen yaz Emerson Royal'i transfer ederek Barça ile iş yaptı. Ayrıca Roma da Lenglet ile ilgileniyor.

Bu arada Tottenham, Villarreal'den Estupinan'ı 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

İki oyuncu Tottenham'a nasıl uyum sağlar?

Conte'nin, üçlü savunma sisteminde Lenglet'i stoper olarak kullanması beklenirken, Estupinan'ın bir kanat bek olarak oynama seçeneği olacak.

Spurs başka kimleri hedef alabilir?

GOAL bu haftanın başlarında Tottenham'ın Richarlison'a olan ilgisini artırmaya hazır olduğunu ve ayrıca Brezilyalı yıldızın Everton'dan takım arkadaşı Anthony Gordon için de bir hamle yapmayı düşündüğünü bildirdi.

Yine de her iki oyuncu için de güçlü bir rekabetle karşı karşıyalar ve onları Conte'nin projesine ikna etmeleri gerekecek.

Tottenham, Brighton orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı 25 milyon sterlin'lik bir anlaşmayla kadrosuna ekledi. Bununla birlikte Hırvat yıldız Ivan Perisic de Inter'den ücretsiz olarak kadroya katıldı.

West Ham, Arnaut Danjuma'yı takip ediyor

İngiltere'ye gidebilecek bir diğer La Liga oyuncusu da Villarreal forveti Arnaut Danjuma.

West Ham, hücumcuyla ilgileniyor ancak Sarı Denizaltı sadece 30 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirecek.