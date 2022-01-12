Toronto FC başkanı, Lorenzo Insigne'yi nasıl transfer ettiğini açıkladı: "Transfermarkt'a baktım"

Kulübün MLS'teki gidişatından memnun olmayan Manning, yaz aylarında kadroya flaş bir isim katabilmek için çalışmalara başladı.

Kanada'da Euro 2020 şampiyonu İtalya milli takımına gösterilen büyük ilgi Manning'in dikkatini çekti. Başkan, konuyu Eylül ayında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına taşıdı. Ardından kulüp transferde İtalyan oyunculara yoğunlaştı.

Ne söyledi?

"Transfermarkt'a girdim ve İtalya milli takımında oynayan futbolculardan hangilerinin kontratı bitiyor diye baktım."

"Lorenzo sözleşmesi sona eren oyunculardan biriydi. Dünya çapında olduğunu düşündüğüm, bize ekonomik açıdan değer katabilecek isimlerden bir liste yaptım."

2015'te beş yıllık bir planla kulübün başına geçen Manning, kulübü ayağa kaldırmak için yapılması gerekenlerin ilk sırasına Insigne transferini yazdı. Manning, aylar süren çabanın meyvesini sonunda İtalyan golcüye imza attırarak aldı.

Insigne ile Toronto FC, 1 Temmuz'da başlayacak dört yıllık bir sözleşme için ön mukavele imzaladı.

Napoli'de efsaneleşti

Napoli ve İtalya milli takımı formalarıyla futbolun zirvesine çıkan Insigne, Şampiyonlar Ligi'nde, Dünya Kupası'nda ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

30 yaşındaki oyuncu, kaptanlığını yaptığı Napoli adına 416 maçta 114 gol attı ve 95 asist yaptı. Insigne kulüpte geçirdiği 11 sezonda iki İtalya Kupası (2013/14, 2019/20) ve bir İtalya Süper Kupası (2014/15) zaferi yaşadı.

İtalya milli takımında 53 maçta 10 golü bulunan Insigne, Euro 2020 finalinde İngiltere'yi penaltılarla yenerek kupaya uzanan kadronun da bir parçasıydı.

Insigne'nin İtalya'nın Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı play-off maçlarında da kadroda yer alması bekleniyor. Gök mavililer play-off'taki ilk maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Bu engeli aştıkları takdirde ise kupa bileti için Türkiye-Portekiz maçının galibi ile kozlarını paylaşacaklar.

Hedef 2026

Insigne transferini dönüşümün başlangıcı olarak niteleyen Manning, bu hamleyi 2026 Dünya Kupası'nı hedefleyerek oluşturdukları planın ilk basamağı olarak görüyor. Kanada, ABD ve Meksika ile birlikte 2026 Dünya Kupası'nın üç ev sahibi ülkesinden biri.

2017'de şampiyon olan, 2016 ve 2019'da ise MLS'i ikincilikte tamamlayan Toronto FC, 2021 sezonunu 27 takım arasında 26. sırayı almıştı.

Pandemi nedeniyle iki yıldır takımın popülaritesinde ciddi bir düşüş yaşandığını kaydeden Manning, Insigne transferinin taraftarları yeniden tribüne çekeceğine inanıyor.

Daha fazla okuma