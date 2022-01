Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza: Hayatımı gözden geçirmeye karar verdim

Beşiktaş'ın orta sahası Josef de Souza, "hayatını gözden geçirmeye" karar verdiğini söylerken, kendisine "Çocuklarım için en iyi baba mıyım? Ebeveynlerim için en iyi evlat mıyım? Eşim için en iyi koca mıyım? Ya da insanlara iyi bir şekilde, istedikleri gibi mi davranıyorum?" sorularını sordu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Konyaspor'un yolunu tutan Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

27 yaşındaki oyuncunun vefatı herkesi yasa boğarken Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza da bu beklenmedik haberden olduça etkilenen isimlerden biriydi.

Josef de Souza ne söyledi?

Kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan Josef de Souza, "hayatını gözden geçirmeye" karar verdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bana bir dakikanı ayırabilir misin? lütfen



Hayat nefes gibidir; her şey kontrolünüz altında değildir, yarın sabah uyanacağımızın garantisini kimse veremez. Yarınımızı planlamanın kontrolü elimizde değil.



16. bapta şöyle yazar: “İnsanlar plan yapabilir ama son sözü Tanrı söyler.”



Bugün olanları düşündüğümde kendi hayatımı gözden geçirmeye karar verdim.



Çocukların için en iyi baba mıyım? Ebeveynlerim için en iyi evlat mıyım? Eşim için en iyi koca mıyım? Ya da insanlara iyi bir şekilde, istedikleri gibi mi davranıyorum?



İncil’de her şeyi çok net özetleyen iki büyük emir vardır: Tanrı’yı tüm kalbinle, etrafındaki insanları da aynı kendini sever gibi sev.



Rakip olabiliriz ama asla düşman olamayız; birbirimize kızarız, şakalar yaparız ama asla kötülüğümüzü istemeyiz; kötülüğe kötülükle karşılık vermeyiz ve hayatın tadını en iyi şekilde çıkarırız çünkü her zaman biliriz ki hayat günün birinde bitecek ve bu dünyada sadece yaptıklarımız kalacak.



Daha çok sevin, daha çok saygı duyun; hatalarınızı gözden geçirin. Fakir ya da zengin, ünlü ya da tanınmayan biri olmanız hiç fark etmez, hayatın çok kısa olduğunu ve her şeyinizin Tanrı’ya bağlı olduğunu bilin."

Ahmet Çalık aramızdan nasıl ayrıldı?

BeIN SPORTS Haber'e bağlanan Konya Yeni Haber Gazetesi muhabiri Veli Özkan, kulüpten aldığı bilgileri şu sözlerle aktardı:

"Konyaspor takımı izinliydi. Bugün antrenman vardı. Ahmet Çalık da Ankara'daydı ve oradan Konya'ya dönüyordu.

"Sabah idmana çıkacaktı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip maalesef hayatını kaybetti."

Ahmet Çalık'ın futbol kariyeri

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu. 27 yaşındaki tecrübeli stoper ekim 2020'de ise bedelsiz olarak Konyaspor'un yolunu tuttu.

Son olarak Konyaspor'da top koşturan Çalık, 8 kez de A Millî Takım forması giymişti.

