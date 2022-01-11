Süper Lig'de bugüne kadar kaç İspanyol teknik direktör çalıştı? Performansları nasıldı?

Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent olurken, İspanyol teknik direktörlerin Süper Lig geçmişi de hafızalardaki yerini koruyor.

Daha önce Vicente del Bosque, Luis Aragones ve Antalyaspor'un başında dört maça çıkan David Badia'nın beklenen başarıları yakalayamamış olması dikkat çekiyor.

Süper Lig'in yakın tarihindeki ilk İspanyol çalıştırıcı Real Madrid'de ikişer La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Vicente del Bosque olurken, 2004-2005 sezonunda siyah-beyazlı takımın başına geçen dünyaca ünlü çalıştırıcının İstanbul macerası beklentilere nispeten bir hayli kısa sürmüştü.

Kariyerinde Real Madrid ve Beşiktaş dışında kulüp takımı bulunmayan Del Bosque, Beşiktaş'ın başında çıktığı 17 lig maçında sekiz galibiyet, beş beraberlik ve dört yenilgi yaşamış, Beşiktaş devre arasına dört maçlık galibiyet serisiyle girse de Konyaspor'a karşı Türkiye Kupası'nda alınan mağlubiyet İspanyol hocayla yolların ayrılmasına neden olmuştu.

Del Bosque'nin ardından gelen ikinci dünya çapında İspanyol hoca olan Luis Aragones ise sezonu tamamlasa da hayal kırıklığı yaşatan bir diğer isim olmuştu.

Aragones de tutunamadı

Zico ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Fenerbahçe'nin Brezilyalı hocanın hemen ardından tercih ettiği Aragones, EURO 2008'de İspanya'yı şampiyonluğa taşıdıktan sonra Fenerbahçe'nin başına geçmişti.

Türkiye Kupası'nda final oynayan Aragones'in Fenerbahçe'si, ligde ise Mustafa Denizli yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ı iki kez yenmesine rağmen sezonu siyah-beyazlı takımın 10 puan gerisinde dördüncü sırada tamamlamıştı.

Sezon sonunda Aragones ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yolu bir dönem Antalyaspor'un başında dört maça çıkan İspanyol teknik adam David Badia ile de kesişmişti.

Antalyaspor Altyapı Sorumlusu olarak adım attığı Türk futbolunda yoluna Fenerbahçe'de devam eden Badia, kırmızı-beyazlı takımın başında dört maça çıkmıştı. Fenerbahçe'deki görevinden de Antalyaspor'da olduğu gibi kısa sürede ayrılan Badia, ülkesine dönme kararı almıştı.

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