Beşiktaş'ı reddeden Alman teknik direktör Daniel Farke, Rus ekibi Krasnodar'ın başına geçiyor

Norwich City'yi iki kez Premier Lig'e çıkartan ancak Premier Lig'de istenen sonuçların gelmemesinin ardından görevinden ayrılan Alman teknik adam Daniel Farke'nin yeni takımı belli oldu.

Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından adı Beşiktaş ile de anılan ancak siyah-beyazlı takımla anlaşamayan Farke, Rus ekibi Krasnodar ile anlaştı.

Talk Sport'tan Ronald Morgan'ın aktardığı bilgiye göre daha önce Borussia Dortmund altyapısında da görev yapan 45 yaşındaki teknik direktör Krasnodar ile her konuda anlaştı ve önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacak.

Kadro yıldızlarla dolu

Norwich'te 4.5 sezon süren macerasında çok sayıda oyuncunun gelişiminde önemli rol oynayan Farke, topa sahip olma konusundaki tutkusuyla tanınıyordu.

18 haftası geride kalan ve ilk yarısı sona eren Rusya Premier Ligi'nde lider Zenit'in dokuz puan gerisinde beşinci sırada yer alan Krasnodar kadrosunda Jhon Cordoba, Remy Cabella, Grzegorz Krychowiak, Viktor Claesson, Tonny Vilhena ve Yuri Gazinskiy gibi çok sayıda uluslararası oyuncuyu bulunduruyordu.

Farke teklifi kabul etmesi halinde takımının başında ilk maçına 27 Şubat'ta oynanacak Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla çıkacak.

İki takımın Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı ligde bu hedefi zorlayacak olan Krasnodar, alınan kötü skorların ardından genç teknik direktör Viktor Goncharenko ile yollarını ayırmıştı.

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