Toni Kroos'tan erken emeklilik kararı

Real Madrid'in Alman yıldızı büyük bir olasılıkla 2023'te futbol hayatına nokta koyacağını açıkladı.

EURO 2020'ye beklenenden erken veda eden Almanya Milli Takımı'nın deneyimli oyuncusu Toni Kroos, turnuva sonrasında kariyerinin ilerleyen bölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki yıldız futbolcu 2023'te kariyerini noktalamayı planladığını belirtirken, bunu Real Madrid forması altında yapacağını söyledi.

Kroos ne söyledi?

Almanya'nın EURO 2020'ye veda etmesinin ardından milli takıma veda ettiğini açıklayan Kroos, futbolu bırakmayı düşündüğü tarihi de açıkladı:

"Bir veya iki sezon sonra kariyerime nokta koymak için bir karar vereceğim. Zamanı henüz net olmasa da futbola veda edeceğim takım kesinlikle Real Madrid olacak. Kimseyi suçlamak istemem ama Almanya'da 11 yıl boyunca yaptıklarımdan sonra bazen yeterince destek görmediğimi hissettim. İspanya'da durum tamamen farklı. Yedi yıl önceki ilk maçından beri herkes bana minettar"

Kimse vazgeçemedi

Bayern Münih ile yaşadığı üç Bundesliga ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından Real Madrid'e transfer olan Kroos, İspanyol ekibiyle de üç kez Devler Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı.

Joachim Löw yönetiminde 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya'nın da önemli oyuncuları arasında yer alan Kroos, Real Madrid'deki tüm teknik direktörlerin vazgeçilmez ismi olmuştu.

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