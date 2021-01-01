Thomas Tuchel: "Timo Werner kızgın"

Alman menajer, Real Madrid maçında net bir gol fırsatını daha harcayan Werner'in, pozisyonu değerlendiremediği için kendine kızgın olduğunu söyledi.

Bu sezon İngiltere Premier Lig takımlarında sizi en çok hayâl kırıklığına uğratan forvet kim? Cavani, oynadığı süre boyunca Manchester United'a büyük katkı verdi ve atmaya devam ediyor.

Harry Kane zaten olamaz. Sergio Agüero'yu geçelim zira sakatlıklarla boğuştu. Aubameyang dokuz maç oynayamadı ona rağmen 14 golü var. Timo Werner? Evet, doğru cevap.

Açıkçası Crystal Palace maçında attığı golden sonra herkes onun artık açılacağını ve golleri sıralayacağını düşünüyordu fakat yine ofsayt. Timo, kaçırmaya devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk mücadelesinde deplasmanda Real Madrid ile 1-1 berabere kalan Chelsea'de, maçın unutulamayan pozisyonlarından birine yine Alman golcü imza attı.

10. dakikada kale dibinde müsait pozisyonda topu ağlara gönderemeyen Werner, yine şaşırtmadı. Hocası Thomas Tuchel de maçın ardından o pozisyonu yorumladı.

Ne söylendi?

Thomas Tuchel, Timo Werner'ın kaçırdığı golün hem Alman golcüyü hem de kendisini kızdırdığını söyledi.

"West Ham maçında da bir tane kaçırdı, burada da bir tane kaçırdı. Bu kaçan pozisyonlardan daha zor işlerle uğraşan milyonlarca insan var. Ama bu, sporla ilgili bir şey. Bugün üzgündük, şu an kızdık, ama normal.

"Timo da kızgın. Hayâl kırıklığına uğrayabilir. Yarın boş bir günü var ve ertesi gün çenesini kaldırması gerekiyor. Profesyonel ve üst düzey bir adam. Çok çalışıyor.

"Zorlamayı asla bırakmayacağız, inanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Herkesin durumu olduğu gibi kabul ettiğini düşünüyorum ve bir forvet için kolay bir durum olduğu hissine kapılıyorum. Bir sonraki maçta gol atıyorsunuz ve kimse o kaçırdığınız golden bahsetmiyor."

Timo Werner kaç gol attı?

Sezon başında 53 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Leipzig'den transfer edilen Alman forvet, Chelsea ile toplamda tüm kulvarlarda 45 karşılaşmaya çıktı.

Werner, söz konusu 45 maçta rakip filelere 11 gol atarken 12 de asist yaptı. 11 golün altısı Premier Lig'de, üçü Şampiyonlar Ligi'nde atılırken birer gol ise FA Cup ve Lig Kupası'nda geldi.

Asist sayısı gol sayısından daha fazla olan Werner'den, fileleri daha çok havalandırması bekleniyor.

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