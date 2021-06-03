Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi kutlamasını ayakkabı ile yapmalarının sebebini açıkladı

Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi galibi menajeri Thomas Tuchel, ayakkabı ile kutlama yapmalarının sebebi olarak eski takımı PSG'yi işaret ediyor.

Şampiyonlar Ligi finalinde, Premier Lig şampiyonu Manchester City ile karşı karşıya gelen Chelsea, kupayı müzesine götüren taraf olurken Maviler büyük zaferi sabaha kadar kutlayarak taçlandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan kutlama görüntülerinde Chelsea soyunma odasına giren Thomas Tuchel'in ayakkabısını çıkarıp futbolcularla birlikte havaya kaldırması dikkat çekmişti.

Maviler'in menajeri ise bu ayakkabı kutlamasının bir alametifarikası olduğunu söylüyor.

Thomas Tuchel ne söyledi?

Chelsea'nin resmi internet sitesine konuşan Tuchel, eski takımı Paris Saint-Germain'de yaşadığı bir hadise nedeniyle ayakkabılarının önemli olduğunu anlatıyor:

"Bu ayakkabılara Paris'teki günlerimden beri sahibim ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaştığımızda bunları giyeceğimize dair bir söz verdim."

"Ayakkabılar, PSG başkanının bir hediyesiydi, onları finalde giyeceğime dair söz vermiştim. O gün giymedim ve Bayern Münih'e kaybettik."

"Bu yıl giydiğimde ise işe yaradılar!"

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Thomas Tuchel'in 2020 Şampiyonlar Ligi finalinde spor ayakkabılarını giymek için önünde bir engel vardı.

Ayak bileğini burkması nedeniyle koruyucu bir ayakkabı giymek durumunda kaldı.

Neyse ki 2020 finali içinde bir ukde kalmadı ve 2021'de Chelsea ile yeniden finale yükseldi.

Bu kez ayağında ayakkabılar vardı ve kupayı kaldıran taraf Tuchel'in öğrencileri oldu.

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