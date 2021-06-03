Harry Kane: Alemci bir insan değilim, para olmasaydı da futbol oynardım

İngiliz yıldız Harry Kane futbola tutkuyla bağlı olduğunu vurgularken İngiltere ile kupa kaldırmanın nihai hedefi olduğunu söylüyor.

Harry Kane, İngiltere ile büyük bir kupa kazanmadan futbol kariyerinin sonuna gelirse bunu bir "başarısızlık" olarak göreceğini itiraf etti.

Tottenham'ın yıldızı, geri sayıma başladığımız Avrupa Şampiyonası için İngiltere'nin bir parçası ve teknik direktör Gareth Southgate turnuva için kadrosunu seçerken bazı zor kararlar almak durumunda kaldı.

İngiltere yakın geçmişte kupa kaldırmak için çok mücadele etti ancak 2018 Dünya Kupası'nda dördüncü ve 2018-19 Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu. Harry Kane ise İngiltere ile kupa kaldırma niyetinde.

Harry Kane ne söyledi?

Evening Standard'a konuşan Kane, kupa defterinin içine İngiltere ile kazanılmış bir ödülü de yazmak istediğini vurguluyor.

"Umarım annem yaşını açıkladığım için bana kızmaz ama 1966'da doğdu. Babam 1964'te doğdu, yani İngiltere, Dünya Kupası'nı kazandığında iki yaşındaydı."

"Çok uzun bir zamandan bahsediyoruz ve bunu düzeltmek bizim elimizde. İngiltere için büyük bir kupa kazanmadan kariyerim noktalanırsa bunu bir başarısızlık olarak göreceğim."

"İlerlemeye devam ettiğimizi ve hala gelişmemiz gerektiğini biliyorum ancak hedefimiz bu ve bence bunu başarabiliriz."

"Turnuvada bazı harika takımlar var, Fransa, Belçika, Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz... Kupayı kazanmak için bu takımlardan bazılarını yenmemiz gerektiğini biliyoruz ve zor olan da bu."

"Ama eminim bu takımlardan hiçbiri de bizimle yüzleşmek istemeyecektir. En iyi oyuncularının çoğu her hafta bize karşı oynuyorlar ve zorlu bir rakip olduğumuzu biliyorlar."

"Alemci biri değilim"

Harry Kane, Tottenham'dan ayrılmak istediğini söylemesinin ardından gelecek dedikodularının odağında kaldı.

27 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada yazılanları nadiren okuduğunu söylüyor.

"Şöhret hayatımı değiştirdi. Ama insan olarak beni değiştirmedi."

"Aynı şeyi para için de söyleyebilirim. Para yalnızca, karıma ve aileme bakabileceğim anlamına geliyor. Ama size yemin ederim, futbol hala amatör bir spor olsaydı ve hiçbir şey kazanmıyor olsaydım, yine de bir futbolcu olurdum."

"Bana bu işin verdiği tatmini verebilecek başka bir iş daha yok. Sadece en iyi oyuncuların çok paralar kazandığı bir çağda oynuyorum."

"Eşim ve ailemle birlikte olmak istiyorum. Ben alemci biri değilim, dışarıda görüntülenmek isteyen biri değilim."

"En iyi futbolcu olmak istiyorum ve olabileceğimin en iyisi olmak için yapmam gereken şey odaklanmak."

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