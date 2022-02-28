Kepa Arrizabalaga, Liverpool'a karşı oynanan Carabao Kupası finalinde uzatmaların bitmesinden hemen önce Chelse'de Edouard Mendy'nin yerini aldı.

Ancak Maviler, toplamda 22 penaltılık atışların ardından Kepa'nın kaçırdığı penaltının ardından kupadan oldu.

Thomas Tuchel, Mendy'nin maç boyunca harika bir performans sergilemesine rağmen, karşılaşmanın 119. dakikasında "penaltı uzmanı" Kepa'yı kaleye koymayı tercih etti.

Ancak Liverpool, kaleci Caoimhin Kelleher tarafından yapılan son penaltı dahil olmak üzere, penaltı atışlarının 11'ini de gole çevirirken Kepa kupayı Kırmızılara verdi.

Tuchel daha önce de benzer bir hamleyi Ağustos'taki UEFA Süper Kupası'nda Villarreal'e karşı yapmıştı. Kepa, Chelsea'nin maçı kazanmasına yardımcı olmak için iki penaltı kurtarmıştı.

Kepa 11'deki ​​rolünü Mendy'ye kaptırmış olsa da İspanyol, Chelsea için bir penaltı uzmanı oldu ve Petr Cech'in rekorunu kırdı.

Ancak Kepa, Wembley'de Liverpool'un yedek kalecisi Kelleher'in vuruşu da dahil olmak üzere tek bir penaltı kurtaramadı.

Tuchel kararı açıkladı

Maçtan sonra Sky Sports'a konuşan Tuchel, "Daha önce Kepa ile bunu yapmıştık, penaltıkonusunda biraz daha iyi ve bu yüzden karar verdim.

"11 oyuncunun hepsinin şut atması alışılmadık bir şey, biraz hızlı oldu. Bazen bu şeyler aleyhinize dönebilir, ancak yapılması gerektiğinde yaparsınız. İnsanlar sizi yargıladıktan sonra değil."

Basın toplantısında konuşan Tuchel, "Zor bir durum ve onun için üzülüyoruz ama suçumuz yok. Geçen seferki penaltı atışlarında yaptığımız gibi karar aldık çünkü Kepa oyuncularla antrenman yapıyor [penaltılar için]. Onun ne kadar iyi olduğunu biliyorlar.

"Herkes onun ne kadar iyi olduğunu, [ona karşı] şut çekmenin ne kadar zor olduğunu biliyor. Ne yazık ki kurtaramadı ve bu sadece bir maçtı. Tek penaltıyı kaçıran adam olduğu için ona biraz sert davrandım, ama hiçbir suçu yok."

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