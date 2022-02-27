Fransa Futbol Federasyonu başkanı Noel Le Graet, Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi dünyanın dört bir yanında düzenlenen gösterilerle protesto edilirken, futbol dünyası da yaşananlara kayıtsız kalmadı.

Dünya Kupası elemeleri playoff'unda Rusya ile aynı bölümde yer alan Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsveç, Rusya deplasmanına gitmeyeceklerini açıklamıştı.

Ne söyledi?

Le Parisien'e konuşan Le Graet, bu fikir hakkında henüz federasyonlarla iletişime geçmediğini belirtti.

"Diğer federasyonlarla bu konuyu henüz görüşmedik."

"Rusya'nın Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesi bana mantıklı geliyor. Aklımdan geçen ilk düşünce bu."

"Normalde sporun görevinin insanları sakinleştirmek ve tansiyonu düşürmek olduğuna inanıyorum. Ama burada çok ileri gittiler."

"Spor dünyası, özellikle de futbol camiası tarafsız kalamaz. Rusya'nın ihracına karşı çıkmayacağım."

Dünya Kupası playoffları tehlikeye girdi

24 Mart'taki Rusya-Polonya maçının galibi, Katar bileti için İsveç-Çek Cumhuriyeti eşleşmesini kazanan takımla karşı karşıya gelecek.

Ancak Polonya ve İsveç, Cumartesi günü yayınladıkları bildiriyle Rusya karşısına çıkmayı reddetti.

Çek Cumhuriyeti de Pazar günü benzer bir açıklama yaptı. Mevcut durumda Rusya milli takımıyla tarafsız sahada dahi maç yapamayacaklarını belirten Çekler, savaşın bir an önce sonlanması yönünde talepte bulundu.

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