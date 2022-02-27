Ralf Rangnick'ten Erling Haaland, Kounde ve Rice'ı isteyen taraftara yanıt: "Rüya mı görüyorsun?"

Manchester United'ın sezon sonunda Jules Kounde, Declan Rice ve Erling Haaland'ı kadrosuna katacağına dair iddialara Ralf Rangnick son noktayı koydu.

United'ın bu üç oyuncu ile ilgilendiği, ancak transferde Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle yarıştığı yazılmıştı.

Watford ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından Old Trafford'ın dışında imza dağıtan Rangnick ile taraftarlar arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Ne söyledi?

Taraftarlardan biri, Rangnick'e önümüzdeki yaz "üç büyük isim" Kounde, Rice ve Haaland'ı transfer edeceklerini söyledi.

Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Rangnick ise taraftara, "Gece hangi rüyaları görüyorsun?" yanıtını verdi.

Haaland, Kounde ve Rice transferlerinde son durum

United, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ı transfer etmek isteyen çok sayıda takımdan sadece biri.

Norveçli oyuncu için Barcelona ve Real Madrid'in bir adım önde olduğu belirtiliyor. Fakat son günlerde, Harry Kane'den vazgeçen Manchester City'nin Haaland'a olan ilgisini arttırdığı konuşuluyor.

United, Sevilla'nın Fransız savunmacısı Kounde için favoriler arasında. Ancak defansa takviye yapmak isteyen Chelsea de Kounde'nin peşinde.

Bir süredir büyük bir takıma gitmek istediği konuşulan Declan Rice için de en muhtemel iki adres Chelsea ve Manchester United olarak gösteriliyor.

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