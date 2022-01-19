Salı günü Brighton'a konuk olan Chelsea, ilk yarıyı Ziyech'in golüyle önde kapatmasına rağmen beraberlikle yetindi.

Ligde oynadığı son yedi maçın altısını kazanamayan Chelsea, şampiyonluğun favorilerinden biri olarak girdiği sezonda lider Manchester City'nin 12 puan gerisine düştü.

Oyuncularının acil bir araya ihtiyacı olduğunu belirten Tuchel, yaşanan performans düşüklüğünü yorgunluğa bağlıyor.

Ne söyledi?

Maçın ardından BT Sport'a konuşan Alman teknik adam, oyuncularının sahadaki vücut diline dikkat çekti.

"Attığımız gole verilen reaksiyona bakarak bile yorgun olduğumuzu anlayabilirsiniz. Rahatlamıştık, ama keyif almıyorduk."

"Yorgun gözüküyoruz. Zihinsel olarak da yorgun olduğumuzu görebilirsiniz. Araya ihtiyacımız var, bunun başka bir çözümü yok."

Lukaku ve Ziyech arasında devre arasında yaşanan tartışma kameralara yansımıştı. Tuchel bu olay hakkında ise, "Konuşmaları normal, mutsuz olmaları normal" yorumunu yaptı.

Ne yaşandı?

Hakim Ziyech'in 28. dakikadaki golü Chelsea'ye skorda üstünlüğü getirdi, fakat ikinci yarıda Adam Webster'la durumu eşitleyen Brighton sahadan bir puanla ayrılmayı başardı.

BBC'ye konuşan Webster, "Chelsea'nin zorlandığını hissettik. Üç puanı da alabilirdik, ama beraberlik bizi mutlu etti" sözlerini kullandı.

Chelsea tepetaklak

Londra ekibi, Premier Lig'de ilk golü attığı son dört maçı da kazanamadı. Chelsea bu seri öncesinde ise skor perdesini açtığı 26 maçta 22 galibiyet almıştı.

Savunmada da önemli sorunlar yaşayan Chelsea, tüm kulvarlardaki son 16 maçta kalesini yalnızca dört kez gole kapatabildi.

Tuchel ve Lukaku arasında yaşanan krizle sarsılan Chelsea, sahada üst üste alınan kötü sonuçlarla içinden çıkılması güç bir girdaba sürüklenmiş durumda. Pazar günü ise onları zorlu bir sınav bekliyor. Chelsea, Antonio Conte ile çıkış yakalayan Tottenham'ı konuk edecek.

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