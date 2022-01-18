Real Madrid'in golcü oyuncusu Karim Benzema'nın FIFA'nın yılın 11'inde kendisine yer bulamaması, yıldız oyuncunun menajerini kızdırdı. Hem Real Madrid'de hem de Fransa Milli Takımı'nda iyi bir sezon geçiren Benzema'nın menajeri Karim Djaziri Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada FIFA'yı eleştiri yağmuruna tuttu.

FIFA'nın aldığı bu kararın futbola saygısızlık olduğunu belirten Djaziri, oyuncusuna sahip çıktı:

"Benzema'yı yılın 11'ine koymamak futbola saygısızlık ama biliyoruz ki futbol FIFA'nın en az önemsediği şey ve bu uzun bir süredir böyle"

Ne pas mettre @Benzema dans le onze de l’année est un manque de respect au football mais on sait que le foot c’est le cadet des soucis de la FIFA et ça depuis un bon moment! pic.twitter.com/OJnJmOzA2g — Karim Djaziri (@KDjaziri) January 17, 2022

Gollere devam ediyor

Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon 30 gole imza atan Benzema, vatandaşı Zinedine Zidane'ın ayrılığının ardından da üst düzey performansını sürdürmeyi başarmıştı. Carlo Ancelotti yönetiminde bu sezon 27 maça çıkan Real Madrid efsanesi bu karşılaşmalarda 24 gol kaydederken, dokuz da asist yapmıştı.

Son dönemde Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na ilişkin olarak oldukça sert şekilde eleştirilen FIFA birçok yolsuzluk iddiasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Erkeklerde yapılan 11 seçiminin yanı sıra kadınlardaki yılın en iyi 11'i de büyük tartışmalara neden olan FIFA, ezici bir oyunla geçtiğimiz sezon Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Barcelona'dan hiçbir oyuncuyu yılın takımına almamıştı. FIFA'nın bu kararı futbol otoriteleri tarafından utanç verici olarak nitelendirilmişti.

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