Thomas Partey Arsenal taraftarından özür diledi

Gana Milli Takımı'ndan döndükten sonra Arsenal'in Carabao Kupası'nda Liverpool ile karşılaştığı maçta forma giyen Thomas Partey gördüğü kırmızı kart nedeniyle özür diledi.

Ülkesinin Afrika Uluslar Kupası'ndan şaşırtıcı bir şekilde elenmesinin ardından Mikel Arteta tarafından Liverpool maçının kadrosuna dahil edilen Partey, oyuna girdikten sonra 16 dakika içinde iki sarı kart görerek takımını eksik bırakmıştı.

Ne söylendi?

Hırsını dizginlemesi gerektiğini belirten Partey, Instagram'dan yaptığı açıkalmada hatası nedeniyle üzgün olduğunu belirtti:

"Olanların sorumlusu benim ve daha akıllı olmalıyım. Her top için savaşmayı seviyorum. Ülkemi ve bu kulübü seviyorum.

"Takımımın finale çıkması için takıma erken döndüm ama işler planladığımız gibi gitmedi. Sahada her şeyimi vermeye devam edeceğim çünkü bu benim ve ben bunu yapmayı tercih ettim.

"Arsenal maçında ve Afrika Kupası'nda olanlardan memnun değilim ama her şeyin çok çalışarak değişeceğini biliyorum. Bu yüzden bu durumu değiştirmek için çok çalışmaya devam edeceğim."

Wolves maçıyla dönebilir

Kupada ihraç edilen Partey'nin cezası lige de yansıyacak ve orta saha oyuncusu Burnley karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. 10 Şubat'ta oynanacak Wolves maçıyla birlikte sahalara geri dönmesi beklenen Partey, takımının başka bir orta saha transferi yapmaması halinde bu karşılaşmada forma giyebilir.

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