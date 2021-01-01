Thomas Meunier: Neymar saha dışında sıradan biri

Futbol tarihinin en pahalı oyuncusu Neymar'ın eski takım arkadaşı Thomas Meunier, yıldız oyuncunun saha dışında normal biri olduğunu söyledi.

Fransa Ligi'nde şampiyonluğu Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille'e kaptıran PSG'nin eski oyuncusu Thomas Meunier, eski takım arkadaşı Neymar'ı değerlendirdi.

Dortmund forması giyen tecrübeli oyuncu, 222 milyon euro'luk bonservis bedeliyle futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olan Neymar'ın saha dışında normal bir insan olduğunu söyledi.

Thomas Meunier ne söyledi?

Neymar'ın özel hayatında abartılı bir yaşam tarzının olmadığını belirten Meunier, Brezilyalı yıldızın her zaman pozitif olduğunu belirtti:

"Neymar arkadaşını partilere ya da restoranlara davet etmekten hoşlanıyor. Özel hayatında herkes gibi basit biri. Onu her zaman gülümserken görebilirsiniz. Şaka yapmayı sever ve bir arkadaş grubunun içine kolayca dahil olabilir. Bu dediklerim Neymar'ın yanı sıra Edinson Cavani ve Thiago Silva için de geçerli. "

"En yüksek maaşı alması normal"

PSG ile olan sözleşmesini uzatan Neymar ile birlikte oynamaktan mutluluk duyduğunu belirten Meunier, yıldız oyuncunun en yüksek maaşı alan isim olmasının son derece normal olduğunu söyledi:

"En iyi oyuncunun en yüksek maaşı olması oldukça normal. Neymar saha içinde birçok şeyi belirleyebilecek ya da en azından etkileyebilecek bir konumda. Bu nedenle ayrıcalığı hak ettiğini söyleyebilirim.

"O, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Zlatan Ibrahimovic büyük bir karizmaya sahip harika oyuncular. Futbol için çok şey yaptılar ve bence bu oyuncuları dinlemeliyiz çünkü söyledikleri her şey takımın yararına olur."

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