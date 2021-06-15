Thierry Henry'den Kylian Mbappe'ye: İnanılmaz!

Fransa, Euro 2020'de ilk maçına çıkmadan önce Thierry Henry, Mbappe'ye methiyeler düzdü.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, bugün Euro 2020'de ilk kez sahaya çıkıyor.

Horozlar'ın en büyük kozunun Kylian Mbappe olacağı aşikâr. Thierry Henry de Didier Deschamps'ın çok sayıda hücum seçeneklerini değerlendirirken Mbappe'nin Fransa'yı bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıyabileceğine inanıyor.

2000 yılında Fransa ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Henry, Mbappe'nin bu yaz Deschamps'ın takımında fark yaratacak adam olabileceğini söylüyor.

Ne söylendi?

Fransa'nın Almanlara karşı F Grubu'ndaki ilk maçı öncesinde Mbappe hakkında konuşan Henry, Goal'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"O, beraberliği galibiyete, mağlubiyeti beraberliğe ve bazen de mağlubiyeti hemen galibiyete çevirebilen bir adam. O bir yetenek.

"Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak inanılmaz.

"Yalnızca yapabilecekleri değil, topla birlikte ne kadar akıllı olduğu da önemli. Oynarken beynini kullanıyor ve onun bu yönünü seviyorum.

"Fransız olduğu için çok mutluyuz."

Mbappe için sırada ne var?

Mbappe'nin Paris Saint-Germain'deki geleceği, şu anki sözleşmesinin 2022'de sona erecek olması nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Henry, Fransız forvete bu konudaki tavsiyesini söylemedi ancak 22 yaşındaki oyuncunun kariyerinde istediğini elde etmek için gerekli yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Arsenal'in eski yıldızı, sözlerine şöyle devam etti:

"Her şeyden önce, PSG'ye ve başardıklarına büyük saygı duyuyorum, bu yüzden benim için ayrılması ya da ayrılmaması hakkında konuşmak haksızlık olur.

"Kylian ne elde etmek istiyorsa, kafasına koyarsa başaracak gibi görünüyor.

"Umarım sakatlanmadan kalabilir ve onu çok uzun bir süre izleme lüksüne sahip olabiliriz. Çünkü o özel."

Benzema'nın dönüşü

Henry, Karim Benzema'nın milli takıma dönmesinin, Deschamps'a turnuvaya girerken mükemmel bir hücum seçeneği sunduğuna inanıyor.

Belçika'da Roberto Martinez'in yardımcısı olarak görev yapan 43 yaşındaki eski futbolcu, Benzema'nın geri dönmesinin kadro uyumu üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yaratacağından endişe etmediğini de sözlerine ekledi.

Henry, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Daha önce ne yaşandığını bilmiyorum. Tek bildiğim, Benzema'nın geri döndüğü ve bu benim için bir artı."

“Artık farklı bir forvet tipiniz var. Topu tutabilen Giroud var. Griezmann son zamanlarda forvet arkasında oynamayı seviyor, Benzema'nın gerçekten her yerde olduğunu biliyoruz ve oynamak istediği yerde oynayabilen ve istediği zaman hızlanabilen Mbappe var.

“Bu yüzden bunu bir artı olarak görüyorum, bundan mutluyum.”

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