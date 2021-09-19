Thiago Silva, Drogba’nın ardından bir ilki başardı

Chelsea, Tottenham’ı rahat geçerken Thiago Silva da attığı golle adını tarihe geçirdi.

Thomas Tuchel’in göreve getirilmesiyle inanılmaz bir çıkış yakalayan Chelsea, 2020-21 sezonunu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla noktalamayı başarmıştı.

Yeni sezona da etkili bir giriş yapan Chelsea, Premier Lig’deki ilk dört haftayı 10 puanla tamamlamıştı. Beşinci haftada ise Tottenham deplasmanına konuk olan Maviler, rakibini 3-0’lık skorla geçmeyi bildi.

Takımının ilk golünü atan Thiago Silva da adını Chelsea tarihine yazdırdı.

Drogba’dan sonra bir ilk

Opta verilerine göre Marcos Alonso’nun asistinde topu ağlara gönderen Silva (36 yaş 362 gün), Chelsea formasıyla Premier Lig’de gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.

Bu konudaki rekor ise hâlâ Didier Drogba’ya ait. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra 2014-15 sezonunda tekrar Chelsea ile anlaşan yıldız golcü, 2015 Nisan’da Leicester filelerini havalandırarak bu rekorun sahibi olmuştu (37 yaş 49 gün).

36 - Aged 36 years and 362 days, Thiago Silva has become the second-oldest Chelsea player to score in the Premier League behind only Didier Drogba, who scored against Leicester City aged 37 years and 49 days in April 2015. Twilight. pic.twitter.com/SiZIrlC90Q — OptaJoe (@OptaJoe) September 19, 2021

Chelsea’yi neler bekliyor?

Tuchel’in öğrencileri, 22 Eylül tarihinde Lig Kupası’nda Aston Villa’yı ağırlayacak. Chelsea, Premier Lig’de ise 25 Eylül tarihinde Manchester City ile Stamford Bridge’de karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi’ne Zenit galibiyetiyle başlayan Londra ekibi, ikinci maçını Juventus’la deplasmanda oynayacak.

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