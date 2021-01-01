Pep Guardiola, Fulham maçında beraberliğe hazır: Benden daha çok saçı var

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, geriye çekilip sadece savunma yapmayan genç menajer Scott Parker'dan etkilendiğini şakacı bir dille söylüyor.

Ligde Fulham ile karşı karşıya gelecek olan Manchester City'de menajer Pep Guardiola, kendisinden daha genç ve daha çok saçı olan Scott Parker'a karşı berabere kalmayı kabul ediyor.

Premier Lig lideri Manchester City, bugün Fulham ile karşı karşıya gelecek.

City menajeri geçen sezon Fulham'ın başına geçen ve çekici bir oyun oynamaya çalışırken aynı zamanda ligde kalma mücadelesi de veren Scott Parker'ın yarattığı etkiyi beğendi.

Ayrıca Birghton menajeri Graham Potter ile Sheffield United menajeri Chris Wilder da Pep'in övgülerinden payını aldı.

Pep Guardiola ne dedi?

Fulham ile karşılaşacakları maçı değerlendiren Pep Guardiola, menajer Scott Parker'ı yenilikçi buluyor.

"İngiliz futbolunda inanılmaz derecede iyi teknik direktörler var, Brighton'da Potter, Fulham'da Scott,"

"Yenilikçiler ve oynama cesaretleri var. Bu benim beşinci sezonum ve takımların kalitesini, yüksek oyun standartlarını görebiliyorum."

"Kazanamadıkları maçlarda bile oynama biçimleri her zaman pozitif ve şans yaratıyorlar, Brighton gibi, bu büyük bir meydan okuma."

Wilder'a övgü

Wilder'ın Sheffield United'daki geleceği belirsiz ve ayrılacağına dair iddialar var.

Pep Guardiola ise meslektaşına saygı göstererek zorlu şartlara işaret ediyor.

"Mancheter City'nin başında olsaydı şampiyon olmak için savaşırdı, Sheffield'da olsaydım küme düşmemek için savaşırdım."

"Benden daha çok saçı var"

Fulham menajeri Scott Parker hakkında da övgü dolu sözlerle bahseden Pep Guardiola, Parker'ın yalnız taktiklerini değil stilini de beğeniyor.

Liverpool'u mağlup ettikleri karşılaşmada beyaz ceketiyle dikkat çeken Parker, İngiltere'de sosyal medyada ilgi görmüştü ve Guardiola da Fulham menajerinin stilinden etkilendi.

En şık menajer olma konusunda şaka yaparak meslektaşına karşı bugün bir beraberliği kabul edebileceğini söylüyor.

"Dinle, kesinlikle benden daha iyi; daha genç, daha çok saçı var... Ona karşı beraberliği kabul ediyorum!"

Manchester City'i ne bekliyor?

Cumartesi günü Fulham ile karşılaşacak Manchester City, Salı günü Avrupa sahnesine çıkacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Monchengladbach ile kozlarını paylaşacak.

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